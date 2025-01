The New York Times: Убила ли Украина своих, сбив российский самолет? Год спустя она так и не ответила



▪️24 января 2024 года Министерство обороны России сообщило, что российский военно-транспортный самолет был сбит по пути в Белгород для обмена пленными. В сообщении говорится, что на борту находилось 65 украинских военнопленных и после катастрофы никто не выжил.



▪️Изначально Украина заявила о своем праве атаковать российские военно-транспортные самолеты в приграничной зоне. Вскоре, однако, военная разведка Украины намекнула на возможность трагической ошибки, не признавая напрямую, что Украина сбила самолет, но предлагая объяснения, как это могло произойти.



▪️Один из украинских чиновников сказал, что Ил-76, часто используемый для перевозки грузов, ранее использовался для доставки боеприпасов и ракет. Это позволяет предположить, что он был законной целью.



▪️Агентство признало, что обмен пленными был запланирован на 24 января, но заявило, что Россия не предупредила Украину о доставке людей в аэропорт Белгорода, как это было в случае предыдущих обменов. Российские официальные лица оспаривают эту версию, утверждая, что украинские военные были уведомлены.



▪️Позднее американские чиновники предположили, что украинские войска использовали для сбития самолета ракету Patriot американского производства, решив, что на борту самолета находились российские ракеты и боеприпасы.



▪️Расхождения в заявлениях иллюстрируют постоянное отсутствие ясности, которое стало определяющей чертой этого конфликта. На протяжении почти трех лет боевых действий обе стороны отстаивают свои версии и не желают раскрывать или признавать неудачи.



▪️Следователи нашли совпадения ДНК более 50 из 65 тел, которые, по словам России, находились на борту самолета, но все еще не смогли сказать, те ли это тела, которые были найдены на месте крушения, говорится в докладе, опубликованном в пятницу Media Initiative for Human Rights, украинской группой, расследующей военные преступления.



▪️Инициатива провела большую часть прошлого года, пытаясь внести некоторую ясность в условиях дефицита официальной информации. Ни одна независимая группа не смогла посетить место крушения.



▪️Российские власти не назвали жертв крушения, когда объявили о нем. Но имена 65 военнопленных, предположительно находившихся на борту, были опубликованы в социальных сетях главным редактором RT.



▪️Спустя несколько дней украинское государственное агентство, которое следит за военнопленными , подтвердило, что имена в списке совпадают с именами тех, кого должны были обменять в день крушения. Но агентство заявило, что у него нет доказательств, подтверждающих, что эти пленные были на борту самолета или что они мертвы.



▪️Media Initiative for Human Rights провела собственное расследование, потому что родственники «утонули в количестве запросов, которые они посылают» украинским чиновникам, сказала руководитель группы Татьяна Катриченко