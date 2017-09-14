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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 січ, 2025 20:09
fox767676 написав: Banderlog написав: fox767676 написав:
Я старше за вас , але переживу вас , і ваших діточок яких ви відправили на експорт у "
Та ні ви друже мене не переживете.
Ви вмрете в муках від раку в своєму блювотинні як і всі сатаністи.
а діти ваші... в тім Бог добрий, дасть їм шанс прийти в церкву покаятись...
Обратите внимание сколько злобы в этом "христолюбце" Сколько злобы в таком дряхлом теле скрываюземся за аватаркой грозного зверька! Говорите вы все о смирении, о любви, галилеяне, а какая ненависть в каждом вашем слове! И тот катаклизм что мы наблюдаем, где "братья" во ̶Х̶р̶и̶с̶т̶е̶ Гундяе, во имя Бога, готовы растерзать друг друга, как звери. И ты со своею необузданной речью. За что такая ненависть? Разве и я не брат ваш? О, если бы ты знал, как в это мгновение безмятежно и благосклонно мое сердце! Я желаю тебе всего доброго и молю Господа, да смягчат они твою жестокую, темную и страдающую душу, раненый зверь. Иди же с миром и помни, что не одни галилеяне умеют прощать.
смирення то смирення перед Господом. А ви понятно не брат, ви гниль. Серце ваше теж гниле, но вмрете ви не од серця. Вмрете ти од раку. Всі сатаністи так вмирають. Тільки вогонь може очистити цей світ після вас
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Додано: Пон 27 січ, 2025 20:16
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fox767676 писал(а):
Я вас обох прошу зупинитись
Не глупі чоловіки ,а таке верзете
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Додано: Пон 27 січ, 2025 20:16
Останній український бомбардувальник ТУ-22М3 утилізували 19 років тому
27 січня 2006 року На брухт розпиляли останній з 60 українських стратегічних бомбардувальників.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 20:17
Бетон написав:
Останній український бомбардувальник ТУ-22М3 утилізували 19 років тому
27 січня 2006 року На брухт розпиляли останній з 60 українських стратегічних бомбардувальників.
Слава Україні
В ТЦК сходив ?
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Додано: Пон 27 січ, 2025 20:28
для тех кто ждёт низких цен на нефть
Bloomberg: Санкции против российской нефти сделали ближневосточную нефть самой дорогой за последние годы.
▪️Спрос на замещающие поставки санкционированной российской нефти привел к тому, что цены на ближневосточную нефть достигли необычно высокой стоимости.
▪️В обычное время нефть из Дубая и соседних регионов торгуется с дисконтом к Brent, так как ее переработка для производства таких продуктов, как бензин и дизель, обходится дороже. Однако покупатели из Индии и Китая настолько активно скупают ближневосточные ресурсы, что цены взлетели до чрезвычайно высоких уровней.
▪️В последние дни разрыв между Brent и Dubai, торгуемый на ICE Futures Europe, расширился до максимума с 2015 года. Этот показатель показывает, что нефть Dubai установилась более чем на $2 дороже Brent, тогда как три месяца назад она торговалась с дисконтом в $1,43.
▪️ В ожидании, как новые санкции США повлияют на возможность России экспортировать нефть в Китай и Индию, «последние начали искать альтернативы на Ближнем Востоке, что подтолкнуло цены Dubai вверх относительно Brent».
▪️Когда цены на нефть Dubai растут по отношению к другим эталонам, экспорт нефти из более отдаленных регионов в Азию становится более привлекательным, хотя признаки этого пока неоднозначны. Некоторые суда были зафрахтованы для отправки нефти из Северного моря, а нефтепереработчики активно скупают американскую нефть. Однако низкие запасы на хабе в Кушинге (Оклахома) стимулируют сохранять нефть на внутреннем рынке.
▪️Эти изменения сопровождаются резким ростом объемов торговли деривативами. Среднедневной объем торгов в январе составил около 56 000 контрактов, что стало самым высоким среднемесячным показателем с 2015 года, согласно данным ICE. Это увеличение более чем на 50% по сравнению с предыдущим рекордом
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Додано: Пон 27 січ, 2025 20:33
Forbes: В Покровске распадается очередная украинская бригада.
▪️Уже второй раз за месяц распадается новообразованная бригада украинской армии, которая отправляется на один из самых острых участков конфликта.
▪️«Эта новообразованная бригада не прошла необходимой боевой подготовки, — рассказал родственник военнослужащего 157-й механизированной бригады, — «но ее сразу же отправили в самые горячие районы, в том числе в осажденный город Покровск».
▪️Захват Покровска — одна из главных целей России. Его защита — одна из главных задач Украины. Учитывая его важность, многих наблюдателей шокирует тот факт, что украинская армия продолжает укреплять город недееспособными подразделениями, в том числе 155-й и 157-й механизированными бригадами.
▪️Обе бригады начали разваливаться еще до прибытия в Покровск.
▪️«Ситуация в 157-й механизированной бригаде повторяет ситуацию в других бригадах 150-й серии», — отмечает Militaryland — коллектив, отслеживающий структуру украинских вооруженных сил.
▪️157-я механизированная бригада — одна из восьми бригад 150-й серии, в которую также входят 151-я, 153-я, 154-я, 155-я, 156-я, 158-я и 159-я механизированные бригады, которые были сформированы в 2023 или начале 2024 года и после длительного периода подготовки начали прибывать на фронт с конца прошлого года.
▪️Бригады большие, некоторые из них примерно в два раза превышают обычную численность украинских сухопутных бригад, составляющую 2 000 человек. Но они также хрупки: неопытные командиры, слишком мало современной бронетехники и низкий моральный дух, который часто приводит к высокому уровню дезертирства.
▪️Неудивительно, что по прибытии в Покровск 157-я механизированная бригада развалилась на части. Поступали сообщения о том, что бойцы бригады, взглянув на свои окопы, сразу же бросали позиции.
▪️Старшие командиры в городе почувствовали надвигающуюся катастрофу и начали отбирать роты и батальоны из бригады и направлять их в опытные бригады, испытывавшие недостаток в людях.
▪️Но это лишь ускорило крах 157-й механизированной бригады. «У новой бригады нет шансов добиться должной координации, потому что ее разобрали на запчасти», — отмечает Militaryland.
▪️«Проблема в организационных и лидерских неудачах», — считает основатель аналитической группы Frontelligence Insight на Украине. Лидеры в Киеве, очевидно, стремились доказать своим иностранным союзникам, что у них все еще есть кадры и политическая воля для расширения украинской армии и поддержания борьбы с вторгшимися русскими.
▪️Для невнимательных иностранных наблюдателей формирование восьми новых украинских бригад выглядит гораздо более впечатляюще, чем усиление десятков старых бригад.
▪️Поэтому Киев сформировал кучу хрупких, дилетантских подразделений и отправил их на фронт, где их и уничтожили. Сначала 155-ю механизированную бригаду. А через несколько недель — 157-ю механизированную бригаду.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 20:38
The New York Times: Убила ли Украина своих, сбив российский самолет? Год спустя она так и не ответила
▪️24 января 2024 года Министерство обороны России сообщило, что российский военно-транспортный самолет был сбит по пути в Белгород для обмена пленными. В сообщении говорится, что на борту находилось 65 украинских военнопленных и после катастрофы никто не выжил.
▪️Изначально Украина заявила о своем праве атаковать российские военно-транспортные самолеты в приграничной зоне. Вскоре, однако, военная разведка Украины намекнула на возможность трагической ошибки, не признавая напрямую, что Украина сбила самолет, но предлагая объяснения, как это могло произойти.
▪️Один из украинских чиновников сказал, что Ил-76, часто используемый для перевозки грузов, ранее использовался для доставки боеприпасов и ракет. Это позволяет предположить, что он был законной целью.
▪️Агентство признало, что обмен пленными был запланирован на 24 января, но заявило, что Россия не предупредила Украину о доставке людей в аэропорт Белгорода, как это было в случае предыдущих обменов. Российские официальные лица оспаривают эту версию, утверждая, что украинские военные были уведомлены.
▪️Позднее американские чиновники предположили, что украинские войска использовали для сбития самолета ракету Patriot американского производства, решив, что на борту самолета находились российские ракеты и боеприпасы.
▪️Расхождения в заявлениях иллюстрируют постоянное отсутствие ясности, которое стало определяющей чертой этого конфликта. На протяжении почти трех лет боевых действий обе стороны отстаивают свои версии и не желают раскрывать или признавать неудачи.
▪️Следователи нашли совпадения ДНК более 50 из 65 тел, которые, по словам России, находились на борту самолета, но все еще не смогли сказать, те ли это тела, которые были найдены на месте крушения, говорится в докладе, опубликованном в пятницу Media Initiative for Human Rights, украинской группой, расследующей военные преступления.
▪️Инициатива провела большую часть прошлого года, пытаясь внести некоторую ясность в условиях дефицита официальной информации. Ни одна независимая группа не смогла посетить место крушения.
▪️Российские власти не назвали жертв крушения, когда объявили о нем. Но имена 65 военнопленных, предположительно находившихся на борту, были опубликованы в социальных сетях главным редактором RT.
▪️Спустя несколько дней украинское государственное агентство, которое следит за военнопленными , подтвердило, что имена в списке совпадают с именами тех, кого должны были обменять в день крушения. Но агентство заявило, что у него нет доказательств, подтверждающих, что эти пленные были на борту самолета или что они мертвы.
▪️Media Initiative for Human Rights провела собственное расследование, потому что родственники «утонули в количестве запросов, которые они посылают» украинским чиновникам, сказала руководитель группы Татьяна Катриченко
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Додано: Пон 27 січ, 2025 20:49
А она на нашем веку будет эта "наступна влада"???
Без операции "Буря в Крыму и Донбассе"
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Додано: Пон 27 січ, 2025 20:54
холява написав: Бетон написав:
Останній український бомбардувальник ТУ-22М3 утилізували 19 років тому
27 січня 2006 року На брухт розпиляли останній з 60 українських стратегічних бомбардувальників.
Слава Україні
В ТЦК сходив ?
Кров сдав на перелиття пораненим?
Треба 3л терміново у Мєчкє
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Додано: Пон 27 січ, 2025 20:56
Banderlog
Друже капітан чорного підводного човна U571, вона же "Deathboat"
Ввечері будемо слухати щось з моєї музики?
Чи вночі. Я тобі добрий плєйліст відберу
И по сатанистам
Не умирают они
Вон Япончику-Педриллу РПЦ 84 уже, а бодр то как, несмотря на саркомы и метастазы!
Востаннє редагувалось барабашов
в Пон 27 січ, 2025 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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