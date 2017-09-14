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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 січ, 2025 20:56
барабашов написав:
А она на нашем веку будет эта "наступна влада"???
Без операции "Буря в Крыму и Донбассе"
Если и будут,то только ввиде оголтелых вояк. Эта страна превратилась в долбанную спарту, ремесленникам и торговцам ,типа нас с вами, здесь не место.
Смысл существования здесь-вмерти с почестями если ты не с опы.
Если с опы то можно откладывать биточки и стругать корабельную сосну.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 21:03
Господар Вельзевула написав: барабашов написав:
А она на нашем веку будет эта "наступна влада"???
Без операции "Буря в Крыму и Донбассе"
Если и будут,то только ввиде оголтелых вояк. Эта страна превратилась в долбанную спарту, ремесленникам и торговцам ,типа нас с вами, здесь не место.
Смысл существования здесь-вмерти с почестями если ты не с опы.
Если с опы то можно откладывать биточки и стругать корабельную сосну.
Хвортеця-Січ з виїздними візами від панів крипакам за откупне
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 27 січ, 2025 21:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 21:04
Banderlog написав: fox767676 написав: Banderlog написав:
Та ні ви друже мене не переживете.
Ви вмрете в муках від раку в своєму блювотинні як і всі сатаністи.
а діти ваші... в тім Бог добрий, дасть їм шанс прийти в церкву покаятись...
Обратите внимание сколько злобы в этом "христолюбце" Сколько злобы в таком дряхлом теле скрываюземся за аватаркой грозного зверька! Говорите вы все о смирении, о любви, галилеяне, а какая ненависть в каждом вашем слове! И тот катаклизм что мы наблюдаем, где "братья" во ̶Х̶р̶и̶с̶т̶е̶ Гундяе, во имя Бога, готовы растерзать друг друга, как звери. И ты со своею необузданной речью. За что такая ненависть? Разве и я не брат ваш? О, если бы ты знал, как в это мгновение безмятежно и благосклонно мое сердце! Я желаю тебе всего доброго и молю Господа, да смягчат они твою жестокую, темную и страдающую душу, раненый зверь. Иди же с миром и помни, что не одни галилеяне умеют прощать.
смирення то смирення перед Господом. А ви понятно не брат, ви гниль. Серце ваше теж гниле, но вмрете ви не од серця. Вмрете ти од раку. Всі сатаністи так вмирають. Тільки вогонь може очистити цей світ після вас
відразу помітно єдино вірно і істинно віруючу людину. саме смирення, покаяння і чєловєколюбіє. амінь.
пс. шось згадалися закутані в хусточки і агресивно налаштовані бабки/тіточки, які готові спопелити чи порвати будь кого, хто має "нахабство" мати якусь іншу думку чи не відповідати їх світогляду. тут їх переплюнули відразу всіх разом взятих.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 21:05
wild.tomcat написав:
відразу помітно єдино вірно і істинно віруючу людину. саме смирення, покаяння і чєловєколюбіє. амінь.
пс. шось згадалися закутані в хусточки і агресивно налаштовані бабки/тіточки, які готові спопелити чи порвати будь кого, хто має "нахабство" мати якусь іншу думку чи не відповідати їх світогляду. тут їх переплюнули відразу всіх разом взятих.
ті що критикують пана капітана-капелана підмінити не хочуть?
чи то як Успіха вкатувати в івно то повно ура-патріотів, а як показати мастер клас, то поізносілісь
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 27 січ, 2025 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 21:06
Banderlog написав: fox767676 написав:
Я старше за вас , але переживу вас , і ваших діточок яких ви відправили на експорт у "
Та ні ви друже мене не переживете.
Ви вмрете в муках від раку в своєму блювотинні як і всі сатаністи.
а діти ваші... в тім Бог добрий, дасть їм шанс прийти в церкву покаятись...
Вы точно не сын нюхающего семинариста(залётный, в медухе на втором курсе, как раз от лаборантки с каф.гистологии)???
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Додано: Пон 27 січ, 2025 21:09
барабашов написав: холява написав: Бетон написав:
Останній український бомбардувальник ТУ-22М3 утилізували 19 років тому
27 січня 2006 року На брухт розпиляли останній з 60 українських стратегічних бомбардувальників.
Слава Україні
В ТЦК сходив ?
Кров сдав на перелиття пораненим?
Треба 3л терміново у Мєчкє
По перше мій скаженний товарищ , більше 400 грамм , мало хто візьме .
По друге , спочатку роблять аналіз і хіманаліз , й маркер на гепатит, СПІД , і інші інфекційні захворювання .
Так як я , перебуваючі в одній з стран Азії, перехворів брюшним тіфом , в мене наврядчи що візьмуть .
Вся надія на тебе , бо як побачити на аві , харя в тебе здорова хоча і не отягощена інтелектом .
Востаннє редагувалось холява
в Пон 27 січ, 2025 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 21:13
flyman написав:
пана капітана-капелана підмінити не хочуть?
не трогайте вы бандерлога, мало того что у него околонаучная каша в голове, вероятно человек устал и демотивирован. Пусть лучше в Бога верит, чем в бутылку начнет смотреть... Похожие состояния были у долярчика, когда он тут крыл матом всех.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 21:17
Та я уже и не рад что зацепился за Третий Храм .
Конечно Бандерлоги лучше чем абырвалги, и такими людьми нельзя разбрасываться
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fox767676
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Додано: Пон 27 січ, 2025 21:18
Wirująświatła написав: flyman написав:
пана капітана-капелана підмінити не хочуть?
не трогайте вы бандерлога, мало того что у него околонаучная каша в голове, вероятно человек устал и демотивирован. Пусть лучше в Бога верит, чем в бутылку начнет смотреть... Похожие состояния были у долярчика, когда он тут крыл матом всех.
та багато сердобольних дохторов, а піти підмінити щоб людина отдохнула: дньом согньом.
Кому хвокс з черепним штангелем не рошист, а науковець
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 27 січ, 2025 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 21:21
flyman написав:
та багато сердобольних дохторов, а піти підмінити щоб людина отдохнула: дньом согньом.
бабы не нарожали(
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