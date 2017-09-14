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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12200122011220212203>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:21

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:пана капітана-капелана підмінити не хочуть?
не трогайте вы бандерлога, мало того что у него околонаучная каша в голове, вероятно человек устал и демотивирован. Пусть лучше в Бога верит, чем в бутылку начнет смотреть... Похожие состояния были у долярчика, когда он тут крыл матом всех.

та багато сердобольних дохторов, а піти підмінити щоб людина отдохнула: дньом согньом.
Кому хвокс з черепним штангелем не хвошист, а науковець



+++
Оце ви залишьте , бо прийдеться меру посеред ночі дзвонити .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:21

  flyman написав:
  wild.tomcat написав:
відразу помітно єдино вірно і істинно віруючу людину. саме смирення, покаяння і чєловєколюбіє. амінь.
пс. шось згадалися закутані в хусточки і агресивно налаштовані бабки/тіточки, які готові спопелити чи порвати будь кого, хто має "нахабство" мати якусь іншу думку чи не відповідати їх світогляду. тут їх переплюнули відразу всіх разом взятих.

ті що критикують пана капітана-капелана підмінити не хочуть?
чи то як Успіха вкатувати в івно то повно ура-патріотів, а як показати мастер клас, то поізносілісь


о, озвався, той хто біжить до тцк і ніяк не добіжить. невже дєло знайшлося чи як?
і взагалі не зрозуміло, яке відношення підміна чи не підміна має до предмету диспуту? так, аби поговорити? то про філіпінок чи про 150 уо краще виходить :mrgreen: .
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:22

  холява написав: прийдеться меру посеред ночі дзвонити .
вы бы тоже завели живых друзей, грешно с покойниками водку пить, занюхивая мозгами.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Кому хвокс з черепним штангелем не хвошист, а науковець


Я могу матрицу перемножить, или корень квадратный из 4значного числа в уме извлечь.
А ты что можешь ?
Антинорманские теории распространять ?
Филлипинок в уме порабощать ?
И кто из нас фашист ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:26

  wild.tomcat написав:
  flyman написав:
  wild.tomcat написав:
відразу помітно єдино вірно і істинно віруючу людину. саме смирення, покаяння і чєловєколюбіє. амінь.
пс. шось згадалися закутані в хусточки і агресивно налаштовані бабки/тіточки, які готові спопелити чи порвати будь кого, хто має "нахабство" мати якусь іншу думку чи не відповідати їх світогляду. тут їх переплюнули відразу всіх разом взятих.

ті що критикують пана капітана-капелана підмінити не хочуть?
чи то як Успіха вкатувати в івно то повно ура-патріотів, а як показати мастер клас, то поізносілісь


о, озвався, той хто біжить до тцк і ніяк не добіжить. невже дєло знайшлося чи як?
і взагалі не зрозуміло, яке відношення підміна чи не підміна має до предмету диспуту? так, аби поговорити? то про філіпінок чи про 150 уо краще виходить :mrgreen: .

ще один патріотичний квадробебор з окопа строчить ?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:28

  Wirująświatła написав:
  холява написав: прийдеться меру посеред ночі дзвонити .
вы бы тоже завели живых друзей, грешно с покойниками водку пить, занюхивая мозгами.


...повірте , краще з ними .
Не скиглять , не спотворюють .... меру не подзвонять .

.... а про горілку і про занюхать , така праця- нічого не поробиш
холява
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:30

  flyman написав:
  wild.tomcat написав:
  flyman написав:ті що критикують пана капітана-капелана підмінити не хочуть?
чи то як Успіха вкатувати в івно то повно ура-патріотів, а як показати мастер клас, то поізносілісь


о, озвався, той хто біжить до тцк і ніяк не добіжить. невже дєло знайшлося чи як?
і взагалі не зрозуміло, яке відношення підміна чи не підміна має до предмету диспуту? так, аби поговорити? то про філіпінок чи про 150 уо краще виходить :mrgreen: .

ще один патріотичний квадробебор з окопа строчить ?


чєловєчє, хто тут перший про підміну згадав? чи на ниві думок про філіпінок вже все інше забувається? ссикотно в тцк сходити? то і нічого тоді когось про якісь підміни чи не підміни підйо...ти. ссись мовчки.
і взагалі, від квадробера з крильцями чую :mrgreen:
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Пон 27 січ, 2025 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:32

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:та багато сердобольних дохторов, а піти підмінити щоб людина отдохнула: дньом согньом.
бабы не нарожали(

Або народили зразу з відклеєною сітківкою. При виписці з родому, зразу з реєстрів військкомату видалили, як неперспективного.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ВСЕ , полетіли у нас шахеди ,треба виходити і дивитись цвітомузику разом з вибухами .
Всім тихої ночі .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:34

  fox767676 написав:Та я уже и не рад что зацепился за Третий Храм .
Конечно Бандерлоги лучше чем абырвалги, и такими людьми нельзя разбрасываться

Я начну его перековывать флоридской и норвежской музыкой
Для начала сегодня в полночь посмотрим легендарный концерт 2004года группы "Gоrgoгoth" в Кракове
"BLACK MASS Кракау"
Как правильно видео вставить? Осталось три часа до премьеры
барабашов
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