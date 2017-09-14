fox767676 написав: Я старше за вас , але переживу вас , і ваших діточок яких ви відправили на експорт у "
Та ні ви друже мене не переживете. Ви вмрете в муках від раку в своєму блювотинні як і всі сатаністи. а діти ваші... в тім Бог добрий, дасть їм шанс прийти в церкву покаятись...
Вы точно не сын нюхающего семинариста(залётный, в медухе на втором курсе, как раз от лаборантки с каф.гистологии)???
)точно. у Вас шановне пансьтво хибне уявлення про християнство. Ви чомусь його путаєте з гуманізмом і толерантністю. Може іще мене й в пацифісти запишете?) Но то таке... раз моя розмова з пророком Антихриста вас смущає, то хай пише в лічку. Не буду скривати взбодрив. То шо там послухати пропонуєте на вечір? Як вам пантера? https://youtu.be/AkFqg5wAuFk?si=R2MAVn5SJrLqpPgU
холява написав:ВСЕ , полетіли у нас шахеди ,треба виходити і дивитись цвітомузику разом з вибухами . Всім тихої ночі .
Расскажите как вы брюшной тиф то подхватили? Вы же в курсе что в ВОВ его эпидемии в основном от дерьма больных немытыми руками да на слизистую распостранялись, мыла то в лагерях/подвалах/окопах не было, воды тоже, да и микробов то не видно... Хотя наверно как и СПИД при незащищённом контакте и нарушением целостности слизистой(-ых) подхватывался, ну и с кровью со свежими возбудителями на рану.
fox767676 написав:Та я уже и не рад что зацепился за Третий Храм . Конечно Бандерлоги лучше чем абырвалги, и такими людьми нельзя разбрасываться
Я начну его перековывать флоридской и норвежской музыкой Для начала сегодня в полночь посмотрим легендарный концерт 2004года группы "Gоrgoгoth" в Кракове "BLACK MASS Кракау" Как правильно видео вставить? Осталось три часа до премьеры
Не, не надо. Я думаю однополчане его такого много слушают. Лучше мудрость Гермеса Трисмегиста ему в личку кинуть.
о, озвався, той хто біжить до тцк і ніяк не добіжить. невже дєло знайшлося чи як?
Злі язики кажуть, що зараз нове «дєло» ухилянтам пишуть прямо на платформі ШРТ, без реєстрації та СМС. На лобовому склі бусіка кривим почерком на папірці з нерівно обірваними краями напис «НА ФІЛІПІНИ!»
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 27 січ, 2025 21:49, всього редагувалось 1 раз.