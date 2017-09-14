fox767676 написав:

ЛАД написав: Так я и не спорю.

Согласен с вами, Чингисхан, Тамерлан и Аттила тоже были фашистами. Да и ещё многие в истории. Так я и не спорю.Согласен с вами, Чингисхан, Тамерлан и Аттила тоже были фашистами. Да и ещё многие в истории.

Кто фашист ?Чингизхан: Мухаммад фашистАттила: Цезарь точно фашистЦезарь: Я хотел как лучше, это Муссолини все испортилМуссолини: Да причем тут фашизм! Но если что то Гитлер фашист в вашем,ругательном, смысле.Гитлер: А что чуть что сразу "Гитлер - фашист, Гитлер - фашист". Вы посмотрите что эти русские *** вытворяют через 80 лет после моей смерти ? И они еще меня называют фашистом?? А путин тогда кто ?Мухаммад: Да, вот Путин - фашистАттила: Кто, вот этот плещивец фашист ? Не смешите мои тапочки, нифига он на фашиста не похожПутин: Это я то на фашиста не похож????