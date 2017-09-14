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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1220112202122031220412205>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:34

  барабашов написав:
  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
Я старше за вас , але переживу вас , і ваших діточок яких ви відправили на експорт у "

Та ні ви друже мене не переживете.
Ви вмрете в муках від раку в своєму блювотинні як і всі сатаністи. :wink: а діти ваші... в тім Бог добрий, дасть їм шанс прийти в церкву покаятись...

Вы точно не сын нюхающего семинариста(залётный, в медухе на втором курсе, как раз от лаборантки с каф.гистологии)???

)точно.
у Вас шановне пансьтво хибне уявлення про християнство.
Ви чомусь його путаєте з гуманізмом і толерантністю.
Може іще мене й в пацифісти запишете?)
Но то таке... раз моя розмова з пророком Антихриста вас смущає, то хай пише в лічку. Не буду скривати взбодрив. :lol:
То шо там послухати пропонуєте на вечір?
Як вам пантера? https://youtu.be/AkFqg5wAuFk?si=R2MAVn5SJrLqpPgU
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:40

  холява написав:ВСЕ , полетіли у нас шахеди ,треба виходити і дивитись цвітомузику разом з вибухами .
Всім тихої ночі .

Расскажите как вы брюшной тиф то подхватили?
Вы же в курсе что в ВОВ его эпидемии в основном от дерьма больных немытыми руками да на слизистую распостранялись, мыла то в лагерях/подвалах/окопах не было, воды тоже, да и микробов то не видно...
Хотя наверно как и СПИД при незащищённом контакте и нарушением целостности слизистой(-ых) подхватывался, ну и с кровью со свежими возбудителями на рану.
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:42

  барабашов написав:
  fox767676 написав:Та я уже и не рад что зацепился за Третий Храм .
Конечно Бандерлоги лучше чем абырвалги, и такими людьми нельзя разбрасываться

Я начну его перековывать флоридской и норвежской музыкой
Для начала сегодня в полночь посмотрим легендарный концерт 2004года группы "Gоrgoгoth" в Кракове
"BLACK MASS Кракау"
Как правильно видео вставить? Осталось три часа до премьеры


Не, не надо. Я думаю однополчане его такого много слушают. Лучше мудрость Гермеса Трисмегиста ему в личку кинуть.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:43

  Banderlog написав:То шо там послухати пропонуєте на вечір?
Як вам пантера? https://youtu.be/AkFqg5wAuFk?si=R2MAVn5SJrLqpPgU


як на мене оце краще :wink:
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Фокс - а если свежий клип Ансельмо в стиле "наши вошли в Пензу и Рязань"???
Давайте я попробую с телефона, а вы если что поправите
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:48

wild.tomcat

о, озвався, той хто біжить до тцк і ніяк не добіжить. невже дєло знайшлося чи як?


Злі язики кажуть, що зараз нове «дєло» ухилянтам пишуть прямо на платформі ШРТ, без реєстрації та СМС. На лобовому склі бусіка кривим почерком на папірці з нерівно обірваними краями напис «НА ФІЛІПІНИ!» :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 27 січ, 2025 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну



аудио\видеоряд моего детства
причем певец христианско-сознательный, а бегут к 3 Храму :D
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:51

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Так я и не спорю.
Согласен с вами, Чингисхан, Тамерлан и Аттила тоже были фашистами. Да и ещё многие в истории.


Кто фашист ?
Чингизхан: Мухаммад фашист
Аттила: Цезарь точно фашист
Цезарь: Я хотел как лучше, это Муссолини все испортил
Муссолини: Да причем тут фашизм! Но если что то Гитлер фашист в вашем,ругательном, смысле.
Гитлер: А что чуть что сразу "Гитлер - фашист, Гитлер - фашист". Вы посмотрите что эти русские *** вытворяют через 80 лет после моей смерти ? И они еще меня называют фашистом?? А путин тогда кто ?
Мухаммад: Да, вот Путин - фашист
Аттила: Кто, вот этот плещивец фашист ? Не смешите мои тапочки, нифига он на фашиста не похож
Путин: Это я то на фашиста не похож????

Фашисты считали полную мобилизацию общества в условиях тоталитарного государства необходимой для подготовки нации к вооружённому конфликту и эффективного реагирования на экономические трудности. Во главе фашистского государства стоит сильный лидер (например, диктатор) и правительство работает в условиях военного положения или близкого к нему, что обеспечивает укрепление национального единства и поддержания стабильности в обществе. Фашизм отвергает представление, что насилие априори имеет негативный характер, и рассматривает политическое насилие и войну как средства, которые могут обеспечить национальное развитие и процветание.
Это не я, это Википедия.
Холява ты фашист или просто схему лечения не соблюдаешь?
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:55

  Banderlog написав:................
)точно.
у Вас шановне пансьтво хибне уявлення про християнство.
Ви чомусь його путаєте з гуманізмом і толерантністю.
Може іще мене й в пацифісти запишете?)
Но то таке... раз моя розмова з пророком Антихриста вас смущає, то хай пише в лічку. Не буду скривати взбодрив. :lol:
То шо там послухати пропонуєте на вечір?
Як вам пантера? https://youtu.be/AkFqg5wAuFk?si=R2MAVn5SJrLqpPgU
Вообще-то, христовы заповеди, в отличие от 10 Моисеевых заповедей, это как раз о гуманизме и пацифизме, правда, с некоторыми противоречиями. С толерантностью в них похуже, но тоже: "Тот из вас, кто без греха, ..."
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:55

  Hotab написав:wild.tomcat

о, озвався, той хто біжить до тцк і ніяк не добіжить. невже дєло знайшлося чи як?


Злі язики кажуть, що зараз нове «дєло» ухилянтам пишуть прямо на платформі ШРТ, без реєстрації та СМС. На лобовому склі бусіка кривим почерком на папірці з нерівно обірваними краями напис «НА ФІЛІПІНИ!» :lol:


нє, ну реально не зрозуміло, з якого такого літаючий філіпін (чи філіпінець :D ) пред'яви тут кидає? ніби і справді філіпінка його за руку до тцк довела.
якби там не було, бандерлог може, долярчик може, а а "філіпінець" ні разу не може. так що на цю тему рот свій відкривати йому не положено.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Пон 27 січ, 2025 21:59, всього редагувалось 2 разів.
wild.tomcat
 
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