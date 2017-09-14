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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 січ, 2025 21:55
Стільки мобресурсу в одному місці.
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UA
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Додано: Пон 27 січ, 2025 21:56
барабашов написав:
Фокс - а если свежий клип Ансельмо в стиле "наши вошли в Пензу и Рязань"???
Давайте я попробую с телефона, а вы если что поправите
Не понтуйся , тобі краще підходить пісня про валенкі , і коли ти під музику перловку ковтаєш
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холява
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Додано: Пон 27 січ, 2025 21:59
холява написав: барабашов написав:
Фокс - а если свежий клип Ансельмо в стиле "наши вошли в Пензу и Рязань"???
Давайте я попробую с телефона, а вы если что поправите
Не понтуйся , тобі краще підходить пісня про валенкі , і коли ти під музику перловку ковтаєш
а про шубу нє?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 27 січ, 2025 22:06, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 22:01
холява написав: барабашов написав:
Фокс - а если свежий клип Ансельмо в стиле "наши вошли в Пензу и Рязань"???
Давайте я попробую с телефона, а вы если что поправите
Не понтуйся , тобі краще підходить пісня про валенкі , і коли ти під музику перловку ковтаєш
С желудями.
flyman написав: холява написав: барабашов написав:
Фокс - а если свежий клип Ансельмо в стиле "наши вошли в Пензу и Рязань"???
Давайте я попробую с телефона, а вы если что поправите
Не понтуйся , тобі краще підходить пісня про валенкі , і коли ти під музику перловку ковтаєш
а про шубу є?
А в мундирі з орденами за візуальні контакти , то UA?
а про шубу нє?
Шуууууубуууу, шубу лично с Озерки ношу…
Где ты моя безситкивочна где,
В Боярке где-где-где , в Боярке где..»
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 27 січ, 2025 22:11, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 22:03
Раз вже музична павза
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Faceless
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Додано: Пон 27 січ, 2025 22:13
Faceless написав:
Раз вже музична павза
Я х...ею от уровня модерации данной ветки.
Сперва теологическая дискуссия на 5 страниц, а потом модератор подпевает
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TUR
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Додано: Пон 27 січ, 2025 22:15
TUR написав: Faceless написав:
Раз вже музична павза
Я х...ею от уровня модерации данной ветки.
Сперва теологическая дискуссия на 5 страниц, а потом модератор подпевает
вечірній офтоп пар випустити
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Додано: Пон 27 січ, 2025 22:18
тогда и от меня
женский голос похож на Маргариту Суханкину (мираж)
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 27 січ, 2025 22:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 22:26
TUR написав:
Я х...ею от уровня модерации данной ветки.
как раз модерация более чем адекватная, трут минимум, не банят никого. респект Фейслесу и Ирине.
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Wirująświatła
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Додано: Пон 27 січ, 2025 22:26
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