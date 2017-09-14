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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12202122031220412205>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:55

  Banderlog написав:Як вам пантера? https://youtu.be/AkFqg5wAuFk?si=R2MAVn5SJrLqpPgU

Стільки мобресурсу в одному місці.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:56

  барабашов написав:Фокс - а если свежий клип Ансельмо в стиле "наши вошли в Пензу и Рязань"???
Давайте я попробую с телефона, а вы если что поправите


Не понтуйся , тобі краще підходить пісня про валенкі , і коли ти під музику перловку ковтаєш
холява
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:59

  холява написав:
  барабашов написав:Фокс - а если свежий клип Ансельмо в стиле "наши вошли в Пензу и Рязань"???
Давайте я попробую с телефона, а вы если что поправите


Не понтуйся , тобі краще підходить пісня про валенкі , і коли ти під музику перловку ковтаєш


а про шубу нє?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 27 січ, 2025 22:06, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 22:01

  холява написав:
  барабашов написав:Фокс - а если свежий клип Ансельмо в стиле "наши вошли в Пензу и Рязань"???
Давайте я попробую с телефона, а вы если что поправите


Не понтуйся , тобі краще підходить пісня про валенкі , і коли ти під музику перловку ковтаєш

С желудями.

  flyman написав:
  холява написав:
  барабашов написав:Фокс - а если свежий клип Ансельмо в стиле "наши вошли в Пензу и Рязань"???
Давайте я попробую с телефона, а вы если что поправите


Не понтуйся , тобі краще підходить пісня про валенкі , і коли ти під музику перловку ковтаєш


а про шубу є?

А в мундирі з орденами за візуальні контакти , то UA?



а про шубу нє?


Шуууууубуууу, шубу лично с Озерки ношу…
Где ты моя безситкивочна где,
В Боярке где-где-где , в Боярке где..»
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 27 січ, 2025 22:11, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 22:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Раз вже музична павза
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 22:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Раз вже музична павза

Я х...ею от уровня модерации данной ветки.
Сперва теологическая дискуссия на 5 страниц, а потом модератор подпевает 8)
TUR
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 22:15

  TUR написав:
  Faceless написав:Раз вже музична павза

Я х...ею от уровня модерации данной ветки.
Сперва теологическая дискуссия на 5 страниц, а потом модератор подпевает 8)


вечірній офтоп пар випустити :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 22:18

тогда и от меня
женский голос похож на Маргариту Суханкину (мираж)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 27 січ, 2025 22:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 22:26

  TUR написав:Я х...ею от уровня модерации данной ветки.
как раз модерация более чем адекватная, трут минимум, не банят никого. респект Фейслесу и Ирине.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 22:26

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  #<1 ... 12202122031220412205>
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