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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12202122031220412205

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 22:33

  Faceless написав:Раз вже музична павза

Как в таком отображении(не строчкой перехода туда)видео вставить и без тапка?
До премьеры 2,5 часа
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 27 січ, 2025 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 22:34

Всіх, хто цькує ТЦК, потрібно саджати у підвали СБУ, – Корчинський.

Він додав, що нам потрібна військова диктатура і закликав поміняти всіх мерів на полковників.

Так победимъ!
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 22:36

Господар Вельзевула
Бузина с Фарион ждут у себя этот глас будущего!
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 22:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Господар Вельзевула написав:Всіх, хто цькує ТЦК, потрібно саджати у підвали СБУ, – Корчинський.

Він додав, що нам потрібна військова диктатура і закликав поміняти всіх мерів на полковників.

Так победимъ!
Цькує? От нещасні, вже біжуть до корча-мамки під спідницю ховатисі від булінгу
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 22:55

Напад росії і білорусі на Україну

Барабашов не вміє, так попросив мене викласти , як він вечеряє сьогодні.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:17

  Господар Вельзевула написав:Всіх, хто цькує ТЦК, потрібно саджати у підвали СБУ, – Корчинський.

Він додав, що нам потрібна військова диктатура і закликав поміняти всіх мерів на полковників.

Так победимъ!

Це посада для старшого прапорщика. Полковники підуть директорами ринків, головами ОСББ та керівниками спортшкіл.
Корчинський мені нагадує сучасних московитських комуняк, які ходять хресною ходою. "Опозиція"...
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:как раз модерация более чем адекватная, трут минимум, не банят никого. респект Фейслесу и Ирине.

Тогда специально для вас.
TUR
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:18

Причина війни

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Джо Байден – 46 президент США, а також очільник Кремля Володимир Путін 16 червня 2021 року зустрічалися у Женеві. Саміту передував напружений період заочного спілкування. Проте досі невідомо, про що Путін і Байден домовлялися у Швейцарії.

Про це Зеленський сказав в інтервʼю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

"Ми досі не знаємо, про що Путін і Байден домовлялися у Швейцарії... Далі ви все це знаєте, всі ці деталі. Я думаю, вам вони в більшості своїй відомі, тому що я думаю, що всіх деталей навіть ми не знаємо – ми передбачаємо", – сказав Зеленський.

Він також впевнений, що історія все розставить по місцях.

"Мені до сих пір дуже цікаво, про що Путін і Байден домовлялись в Швейцарії. Я б хотів би знати, якщо чесно. Історія нам обов'язково це розкаже", – додав президент України.
https://tsn.ua/svit/pro-scho-putin-i-ba ... 53574.html
________________________________
Наче не було ніяких здогадок в Зе раніше. Тільки зараз сумніви з'явилися))
Комедія...
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