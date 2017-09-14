Как в таком отображении(не строчкой перехода туда)видео вставить и без тапка?
До премьеры 2,5 часа
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Додано: Пон 27 січ, 2025 22:33
Как в таком отображении(не строчкой перехода туда)видео вставить и без тапка?
До премьеры 2,5 часа
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 27 січ, 2025 22:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 січ, 2025 22:34
Всіх, хто цькує ТЦК, потрібно саджати у підвали СБУ, – Корчинський.
Він додав, що нам потрібна військова диктатура і закликав поміняти всіх мерів на полковників.
Так победимъ!
Додано: Пон 27 січ, 2025 22:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Цькує? От нещасні, вже біжуть до корча-мамки під спідницю ховатисі від булінгу
Додано: Пон 27 січ, 2025 22:55
Напад росії і білорусі на Україну
Барабашов не вміє, так попросив мене викласти , як він вечеряє сьогодні.
Додано: Пон 27 січ, 2025 23:17
Це посада для старшого прапорщика. Полковники підуть директорами ринків, головами ОСББ та керівниками спортшкіл.
Корчинський мені нагадує сучасних московитських комуняк, які ходять хресною ходою. "Опозиція"...
Додано: Пон 27 січ, 2025 23:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 27 січ, 2025 23:18
Причина війни
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Джо Байден – 46 президент США, а також очільник Кремля Володимир Путін 16 червня 2021 року зустрічалися у Женеві. Саміту передував напружений період заочного спілкування. Проте досі невідомо, про що Путін і Байден домовлялися у Швейцарії.
Про це Зеленський сказав в інтервʼю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.
"Ми досі не знаємо, про що Путін і Байден домовлялися у Швейцарії... Далі ви все це знаєте, всі ці деталі. Я думаю, вам вони в більшості своїй відомі, тому що я думаю, що всіх деталей навіть ми не знаємо – ми передбачаємо", – сказав Зеленський.
Він також впевнений, що історія все розставить по місцях.
"Мені до сих пір дуже цікаво, про що Путін і Байден домовлялись в Швейцарії. Я б хотів би знати, якщо чесно. Історія нам обов'язково це розкаже", – додав президент України.
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Наче не було ніяких здогадок в Зе раніше. Тільки зараз сумніви з'явилися))
Комедія...
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