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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1220412205122061220712208>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://m.youtube.com/watch?v=kppI8ZZi4ng
Фейслесс - отредактируйте Ансельмо
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 27 січ, 2025 23:30, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:30

  барабашов написав: https://m.youtube.com/watch?v=kppI8ZZi4ng


detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:31

detroytred
Оно
Сейчас для Бандерлога музыка кающихся вдуш
https://m.youtube.com/watch?v=UXQYZNmfiEg
Опять с телефона нихрена не видно
Редактируйте
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:37

  барабашов написав:detroytred
Оно
Сейчас для Бандерлога музыка кающихся вдуш

Опять с телефона нихрена не видно
Редактируйте


Ты конечно не Илон Маск
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:37

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:та багато сердобольних дохторов, а піти підмінити щоб людина отдохнула: дньом согньом.
бабы не нарожали(

Та бо незламниці не тим місцем за окуляри відпрацьовували :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:37

  барабашов написав:detroytred
Оно
Сейчас для Бандерлога музыка душ

Вам треба було в оті позначки ютубу вставити тільки оте, що після знаку = з посилання.
Отак тільки зі скобками на початку і в кінці (я спеціально їх прибрав):
youtube]kppI8ZZi4ng[/youtube
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:47

Вот почему вы такие злые, что сатанисты , что христиане
Слушайте не Пантеру с Бегемотом, а Брамса
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:52

  fox767676 написав: а Брамса

Схоже на "раскудрявий кльон зельоний ліст лєсной...".

Совдеп спіонерив у Брамса мелодію?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну



хотя у честных сатанистов вот это гимн
обратите внимание - на аккомпанементе Давид очень Духовный !! и еще какой-то чувак похожий на Псоя Короленко!
а то что Барабашов эпатирует Бандерлога, то для дьяволопоклонников и прочей шпаны
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:57

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:та багато сердобольних дохторов, а піти підмінити щоб людина отдохнула: дньом согньом.
бабы не нарожали(

Та бо незламниці не тим місцем за окуляри відпрацьовували :mrgreen:

давайТЕ как то договоримся что пошлости здесь пишет только хотаб :oops:
Wirująświatła
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  #<1 ... 1220412205122061220712208>
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