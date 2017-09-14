Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 січ, 2025 23:27
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барабашов
в Пон 27 січ, 2025 23:30, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
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Додано: Пон 27 січ, 2025 23:30
detroytred
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Додано: Пон 27 січ, 2025 23:31
detroytred
Оно
Сейчас для Бандерлога музыка кающихся вдуш
https://m.youtube.com/watch?v=UXQYZNmfiEg
Опять с телефона нихрена не видно
Редактируйте
барабашов
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Додано: Пон 27 січ, 2025 23:37
барабашов написав: detroytred
Оно
Сейчас для Бандерлога музыка кающихся вдуш
Опять с телефона нихрена не видно
Редактируйте
Ты конечно не Илон Маск
fox767676
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Додано: Пон 27 січ, 2025 23:37
Wirująświatła написав: flyman написав:
та багато сердобольних дохторов, а піти підмінити щоб людина отдохнула: дньом согньом.
бабы не нарожали(
Та бо незламниці не тим місцем за окуляри відпрацьовували
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Додано: Пон 27 січ, 2025 23:37
барабашов написав: detroytred
Оно
Сейчас для Бандерлога музыка душ
Вам треба було в оті позначки ютубу вставити тільки оте, що після знаку = з посилання.
Отак тільки зі скобками на початку і в кінці (я спеціально їх прибрав):
youtube]kppI8ZZi4ng[/youtube
detroytred
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Додано: Пон 27 січ, 2025 23:47
Вот почему вы такие злые, что сатанисты , что христиане
Слушайте не Пантеру с Бегемотом, а Брамса
fox767676
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Додано: Пон 27 січ, 2025 23:52
fox767676 написав:
а Брамса
Схоже на "раскудрявий кльон зельоний ліст лєсной...".
Совдеп спіонерив у Брамса мелодію?
detroytred
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Додано: Пон 27 січ, 2025 23:53
хотя у честных сатанистов вот это гимн обратите внимание - на аккомпанементе Давид очень Духовный !! и еще какой-то чувак похожий на Псоя Короленко! а то что Барабашов эпатирует Бандерлога, то для дьяволопоклонников и прочей шпаны
fox767676
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Додано: Пон 27 січ, 2025 23:57
Успіх написав: Wirująświatła написав: flyman написав:
та багато сердобольних дохторов, а піти підмінити щоб людина отдохнула: дньом согньом.
бабы не нарожали(
Та бо незламниці не тим місцем за окуляри відпрацьовували
давайТЕ как то договоримся что пошлости здесь пишет только хотаб
Wirująświatła
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