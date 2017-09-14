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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12205122061220712208>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 00:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Совдеп спіонерив у Брамса мелодію?

в 1945 по репарациям авторские права
Так и у нас , если б с контрнаступома получилось получилосьЮ и партнеры всерьез помогли и абырвалги шлангами не прикидывались, то все творческое наследие Любе\Газманова\Ленинграда было бы разобрано по нотам и украинизировано
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 28 січ, 2025 00:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 00:10

  Wirująświatła написав:давайТЕ как то договоримся что пошлости здесь пишет только хотаб
А там жодного пошлого слова... - лише натяк :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 00:16

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:давайТЕ как то договоримся что пошлости здесь пишет только хотаб
А там жодного пошлого слова... - лише натяк :lol:

твой интеллект позволяет писать что то более интересное... чего не пишет никто. Конечно помимо реакций на чужие посты.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 00:23

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:позволяет
Так нема мотивації))

Ну і іноді цікаво/гарно поставлене питання - сприяє цікавій відповіді ;)
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 00:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Середня тривалість життя українських чоловіків знизилась з 65 до 57 років за час повномасштабної війни, — демограф

Разом з тим, Україна має чи не найнижчий показник за рівнем народжуваності у світі. Ситуація, що склалася на початок 2025 року, критична.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 00:28

  Бетон написав:Середня тривалість життя українських чоловіків знизилась з 65 до 57 років за час повномасштабної війни, — демограф

Разом з тим, Україна має чи не найнижчий показник за рівнем народжуваності у світі. Ситуація, що склалася на початок 2025 року, критична.


fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 00:29

  Успіх написав:Так нема мотивації))
мда. до войны ты был более мотивированным и общительным (или мне кажется?)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 00:34

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Совдеп спіонерив у Брамса мелодію?

в 1945 по репарациям авторские права
Так и у нас , если б с контрнаступома получилось получилосьЮ и партнеры всерьез помогли и абырвалги шлангами не прикидывались, то все творческое наследие Любе\Газманова\Ленинграда было бы украинизировано

ніт, хіба сігмабой
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 00:35

Тема на ніч))

  Бетон написав:Середня тривалість життя українських чоловіків знизилась з 65 до 57 років

От питання до ВСІХ!!!

Чому чоловіки буває що 3-4рази одружуються/розписуються?
Вдівців і т.п. - до уваги не беремо!
Чому просто після першого шлюбу/розписки не живуть з наступними "цивільним браком/на віру"?

Накуя і 2й, і 3й і 4й раз розписуватись?
Сенс?
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 00:36

  Бетон написав:Середня тривалість життя українських чоловіків знизилась з 65 до 57 років за час повномасштабної війни, — демограф

Разом з тим, Україна має чи не найнижчий показник за рівнем народжуваності у світі. Ситуація, що склалася на початок 2025 року, критична.

виходить від"ємна пенсія, яку держава має виплачувати наперед
flyman
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  #<1 ... 12205122061220712208>
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