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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 січ, 2025 00:00
detroytred написав:
Совдеп спіонерив у Брамса мелодію?
в 1945 по репарациям авторские права
Так и у нас , если б с контрнаступома получилось получилосьЮ и партнеры всерьез помогли и абырвалги шлангами не прикидывались, то все творческое наследие Любе\Газманова\Ленинграда было бы разобрано по нотам и украинизировано
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 28 січ, 2025 00:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 00:10
Wirująświatła написав:
давайТЕ как то договоримся что пошлости здесь пишет только хотаб
А там жодного пошлого слова... - лише натяк
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Додано: Вів 28 січ, 2025 00:16
Успіх написав: Wirująświatła написав:
давайТЕ как то договоримся что пошлости здесь пишет только хотаб
А там жодного пошлого слова... - лише натяк
твой интеллект позволяет писать что то более интересное... чего не пишет никто. Конечно помимо реакций на чужие посты.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 00:23
Wirująświatła написав:
позволяет
Так нема мотивації))
Ну і іноді цікаво/гарно поставлене питання - сприяє цікавій відповіді
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Додано: Вів 28 січ, 2025 00:26
Середня тривалість життя українських чоловіків знизилась з 65 до 57 років за час повномасштабної війни, — демограф
Разом з тим, Україна має чи не найнижчий показник за рівнем народжуваності у світі. Ситуація, що склалася на початок 2025 року, критична.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 00:28
Бетон написав:
Середня тривалість життя українських чоловіків знизилась з 65 до 57 років за час повномасштабної війни, — демограф
Разом з тим, Україна має чи не найнижчий показник за рівнем народжуваності у світі. Ситуація, що склалася на початок 2025 року, критична.
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fox767676
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Додано: Вів 28 січ, 2025 00:29
Успіх написав:
Так нема мотивації))
мда. до войны ты был более мотивированным и общительным (или мне кажется?)
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Wirująświatła
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Додано: Вів 28 січ, 2025 00:34
fox767676 написав: detroytred написав:
Совдеп спіонерив у Брамса мелодію?
в 1945 по репарациям авторские права
Так и у нас , если б с контрнаступома получилось получилосьЮ и партнеры всерьез помогли и абырвалги шлангами не прикидывались, то все творческое наследие Любе\Газманова\Ленинграда было бы украинизировано
ніт, хіба сігмабой
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flyman
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Додано: Вів 28 січ, 2025 00:35
Бетон написав:
Середня тривалість життя українських чоловіків знизилась з 65 до 57 років
От питання до ВСІХ!!!
Чому чоловіки буває що 3-4рази одружуються/розписуються?
Вдівців і т.п. - до уваги не беремо!
Чому просто після першого шлюбу/розписки не живуть з наступними "цивільним браком/на віру"?
Накуя і 2й, і 3й і 4й раз розписуватись?
Сенс?
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Додано: Вів 28 січ, 2025 00:36
Бетон написав:
Середня тривалість життя українських чоловіків знизилась з 65 до 57 років за час повномасштабної війни, — демограф
Разом з тим, Україна має чи не найнижчий показник за рівнем народжуваності у світі. Ситуація, що склалася на початок 2025 року, критична.
виходить від"ємна пенсія, яку держава має виплачувати наперед
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