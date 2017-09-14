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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12205122061220712208

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 00:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:ніт, хіба сігмабой


а шо це таке ?
я чув про "альфачей" та "омежек"
А "сігма" це круче чи навпаки ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 00:39

  Успіх написав:
  Бетон написав:Середня тривалість життя українських чоловіків знизилась з 65 до 57 років

От питання до ВСІХ!!!

Чому чоловіки буває що 3-4рази одружуються/розписуються?
Вдівців і т.п. - до уваги не беремо!
Чому просто після першого шлюбу/розписки не живуть з наступними "цивільним браком/на віру"?

Накуя і 2й, і 3й і 4й раз розписуватись?
Сенс?


От у них и спроси.
Это видать тот контингент,что переезжает с Донецка в Мариуполь, выбирает потужного, несет деньги на депозит,ходит по воскресеньям в церковь и в целом- любит царя и отечество.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 00:40

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Так нема мотивації))
мда. до войны ты был более мотивированным и общительным (или мне кажется?)

Та це під настрій))

Та й по-любому війна наклала свій відбиток на всіх... - коли ти не 1 раз думаєш: "напевно, це вже кінець життя..."
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 00:40

  Успіх написав:Накуя і 2й, і 3й і 4й раз розписуватись?
имхо по просьбе партнерши, птамуш после разрыва перспективы у женщины хуже (особенно если она с ребенком). а так хоть какое то обязательство. скоро в постхристианских странах институт семьи окончательно рухнет. Будут агенства где можно арендовать мужа/жену на неделю/месяц/год /100 лет. Как раньше нанимали няню. Не понравилось сдали обратно и взяли другого/другую. Отношения становятся товаром. А семья работой.
  Успіх написав:коли ти не 1 раз думаєш: "напевно, це вже кінець життя..."
хуже смерти только ожидание смерти...
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 28 січ, 2025 00:51, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 00:41

  fox767676 написав:
  flyman написав:ніт, хіба сігмабой


а шо це таке ?
я чув про "альфачей" та "омежек"
А "сігма" це круче чи навпаки ?

теж питання на ніч? долярчик покусав? без філіпінки не спиться?
  Успіх написав:От питання до ВСІХ!!!

Чому чоловіки буває що 3-4рази одружуються/розписуються?
Вдівців і т.п. - до уваги не беремо!
Чому просто після першого шлюбу/розписки не живуть з наступними "цивільним браком/на віру"?

Накуя і 2й, і 3й і 4й раз розписуватись?
Сенс?
flyman
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  #<1 ... 12205122061220712208
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