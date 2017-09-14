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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 січ, 2025 00:38
flyman написав:
ніт, хіба сігмабой
а шо це таке ?
я чув про "альфачей" та "омежек"
А "сігма" це круче чи навпаки ?
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fox767676
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Додано: Вів 28 січ, 2025 00:39
Успіх написав: Бетон написав:
Середня тривалість життя українських чоловіків знизилась з 65 до 57 років
От питання до ВСІХ!!!
Чому чоловіки буває що 3-4рази одружуються/розписуються?
Вдівців і т.п. - до уваги не беремо!
Чому просто після першого шлюбу/розписки не живуть з наступними "цивільним браком/на віру"?
Накуя і 2й, і 3й і 4й раз розписуватись?
Сенс?
От у них и спроси.
Это видать тот контингент,что переезжает с Донецка в Мариуполь, выбирает потужного, несет деньги на депозит,ходит по воскресеньям в церковь и в целом- любит царя и отечество.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 00:40
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Так нема мотивації))
мда. до войны ты был более мотивированным и общительным (или мне кажется?)
Та це під настрій))
Та й по-любому війна наклала свій відбиток на всіх... - коли ти не 1 раз думаєш: "напевно, це вже кінець життя..."
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Додано: Вів 28 січ, 2025 00:40
Успіх написав:
Накуя і 2й, і 3й і 4й раз розписуватись?
имхо по просьбе партнерши, птамуш после разрыва перспективы у женщины хуже (особенно если она с ребенком). а так хоть какое то обязательство. скоро в постхристианских странах институт семьи окончательно рухнет. Будут агенства где можно арендовать мужа/жену на неделю/месяц/год /100 лет. Как раньше нанимали няню. Не понравилось сдали обратно и взяли другого/другую. Отношения становятся товаром. А семья работой.
Успіх написав:
коли ти не 1 раз думаєш: "напевно, це вже кінець життя..."
хуже смерти только ожидание смерти...
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 28 січ, 2025 00:51, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 00:41
fox767676 написав: flyman написав:
ніт, хіба сігмабой
а шо це таке ?
я чув про "альфачей" та "омежек"
А "сігма" це круче чи навпаки ?
теж питання на ніч? долярчик покусав? без філіпінки не спиться?
Успіх написав:
От питання до ВСІХ!!!
Чому чоловіки буває що 3-4рази одружуються/розписуються?
Вдівців і т.п. - до уваги не беремо!
Чому просто після першого шлюбу/розписки не живуть з наступними "цивільним браком/на віру"?
Накуя і 2й, і 3й і 4й раз розписуватись?
Сенс?
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