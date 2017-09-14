detroytred написав:Совдеп спіонерив у Брамса мелодію?
в 1945 по репарациям авторские права Так и у нас , если б с контрнаступома получилось получилосьЮ и партнеры всерьез помогли и абырвалги шлангами не прикидывались, то все творческое наследие Любе\Газманова\Ленинграда было бы украинизировано
Успіх написав:Накуя і 2й, і 3й і 4й раз розписуватись?
имхо по просьбе партнерши, птамуш после разрыва перспективы у женщины хуже (особенно если она с ребенком). а так хоть какое то обязательство. скоро в постхристианских странах институт семьи окончательно рухнет. Будут агенства где можно арендовать мужа/жену на неделю/месяц/год /100 лет. Как раньше нанимали няню. Не понравилось сдали обратно и взяли другого/другую. Отношения становятся товаром. А семья работой.
Успіх написав:коли ти не 1 раз думаєш: "напевно, це вже кінець життя..."
хуже смерти только ожидание смерти...
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 28 січ, 2025 00:51, всього редагувалось 5 разів.
«Министры иностранных дел ЕС достигли договоренность продлить еще раз срок санкций против России. Таким образом мы продолжим лишать Москву возможности получать доходы, которые она потратит на финансирование войны», — написала в аккаунте в Х глава европейской дипломатии Кая Каллас.
Это стало возможно после того, как Венгрия дала понять, что не будет более блокировать продление санкций в обмен на гарантии в сфере энергобезопасности, имея в виду возобновление транзита газа через территорию Украины. Такие гарантии были предоставлены Будапешту, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.