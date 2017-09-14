Плюс оптоволоконных БПЛА очевиден — неуязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, такой тип связи дает оператору четкую видеокартинку, позволяющую использовать дрон как для разведки, так и для поражения объектов противника.
Например, с помощью опто-FPV можно уверенно отличить макет от настоящей боевой единицы.
Российские источники регулярно выкладывают видео поражения такими дронами украинской бронетехники, машин, блиндажей, лодок и даже кадры охоты за отдельными военнослужащими ВСУ на позициях.
https://www.bbc.com/russian/articles/cm27d729kx5o Странно, детройт выкладывал "Движ", там говорили о таких дронах достаточно неодобрительно - плохая картинка и очень сложно управлять. А здесь пишут о широком применении россиянами и о резком росте выпуска у нас и обещают, что к осени их будет примерно столько же, сколько обычных.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 28 січ, 2025 01:02, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Так вже є "ескортниці")) Але це трохи "не таке"))
ближайший аналог патронатные семьи которые берут детей без усыновления. Семья может отказаться от одного ребенка и взять другого. Наверное ребенок тоже. Плюс этой схемы если люди не могут ужиться нет никаких моральных или юридических препятствий им разойтись. Типа как ходил ребенок в одну школу, потом перевёлся в другую. При усыновлении отменить его можно только через суд и судья может отказать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 28 січ, 2025 01:07, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Это 100 000 долларов Не судите строго Двое внуков. Военнообязанный сын на фронте не засветился.... Это всё расходы. Это с Дугиным и ...(Арестович был замом Корча)
Да,я прогуглил уже. Французская революция тоже вышвырнула наверх ужасных чудовищ и дегенератов, типа Марата,но так как французы-нация свободная,через небольшое время она сама раздирала на куски порожденных ею тварей.