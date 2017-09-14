Успіх написав:Так вже є "ескортниці")) Але це трохи "не таке"))
ближайший аналог патронатные семьи которые берут детей без усыновления. Семья может отказаться от одного ребенка и взять другого. Наверное ребенок тоже. Плюс этой схемы если люди не могут ужиться нет никаких моральных или юридических препятствий им разойтись. Типа как ходил ребенок в одну школу, потом перевёлся в другую. При усыновлении отменить его можно только через суд и судья может отказать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 28 січ, 2025 01:07, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Это 100 000 долларов Не судите строго Двое внуков. Военнообязанный сын на фронте не засветился.... Это всё расходы. Это с Дугиным и ...(Арестович был замом Корча)
Да,я прогуглил уже. Французская революция тоже вышвырнула наверх ужасных чудовищ и дегенератов, типа Марата,но так как французы-нация свободная,через небольшое время она сама раздирала на куски порожденных ею тварей.
UA написав:Это 100 000 долларов Не судите строго Двое внуков. Военнообязанный сын на фронте не засветился.... Это всё расходы. Это с Дугиным и ...(Арестович был замом Корча)
Да,я прогуглил уже. Французская революция тоже вышвырнула наверх ужасных чудовищ и дегенератов, типа Марата,но так как французы-нация свободная,через небольшое время она сама раздирала на куски порожденных ею тварей.
С Маратом и Робеспьером не знаком, а Корча знаю с конца 80-х прошлого века.
Успіх написав:А так, "проб'єш" її на касі і вже ввечері вдома будеш чекати її з роботи
или муха устроится в агенство муж напрокат, арендует его филиппинка за 140уе в месяц, в обязанности входит выносить мусор, выгуливать собаку, общение на тему театр, классическая музыка и кино. Посещение выставок и банкетов (в костюме).