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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12205122061220712208>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 01:07

  Господар Вельзевула написав:Всіх, хто цькує ТЦК, потрібно саджати у підвали СБУ, – Корчинський.

Він додав, що нам потрібна військова диктатура і закликав поміняти всіх мерів на полковників.

Так победимъ!

Это 100 000 долларов
Не судите строго
Двое внуков.
Военнообязанный сын на фронте не засветился....
Это всё расходы.
Это с Дугиным и ...(Арестович был замом Корча)

Это вместе с Витренко против НАТО.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 01:11

  Успіх написав:
  flyman написав:без філіпінки не спиться
А прикинь, колись в майбутньому - заходиш в умовне атб, взяв там цукру, хліба... і на касі ще взяв в оренду 30тирічну Таню/Оксану на тиждень :lol:

А хіба зараз нє? Релігія не дозволяє?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 01:13

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:без філіпінки не спиться
А прикинь, колись в майбутньому - заходиш в умовне атб, взяв там цукру, хліба... і на касі ще взяв в оренду 30тирічну Таню/Оксану на тиждень :lol:

А хіба зараз нє?

Ну зараз таке НЕ офіційно!

А так, "проб'єш" її на касі :mrgreen: і вже ввечері вдома будеш чекати її з роботи :mrgreen:

І податки в державу :lol:

п.с.
Ще й ютуб підкинув до теми :mrgreen:
https://youtube.com/shorts/DHB0qrtJiy4? ... Gw33nL0pnf
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 28 січ, 2025 01:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 01:14

  UA написав:Это 100 000 долларов
Не судите строго
Двое внуков.
Военнообязанный сын на фронте не засветился....
Это всё расходы.
Это с Дугиным и ...(Арестович был замом Корча)


Да,я прогуглил уже.
Французская революция тоже вышвырнула наверх ужасных чудовищ и дегенератов, типа Марата,но так как французы-нация свободная,через небольшое время она сама раздирала на куски порожденных ею тварей.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 01:14

  flyman написав:А хіба зараз нє? Релігія не дозволяє?
в узком смысле нет, во первых предоставляется только одна услуга, во вторых незаконно, в третьих контингент не тот.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 01:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:теж питання на ніч? долярчик покусав?


Ты крут, ты с Хазановым в итальянском фильме снимался

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 01:27

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Это 100 000 долларов
Не судите строго
Двое внуков.
Военнообязанный сын на фронте не засветился....
Это всё расходы.
Это с Дугиным и ...(Арестович был замом Корча)


Да,я прогуглил уже.
Французская революция тоже вышвырнула наверх ужасных чудовищ и дегенератов, типа Марата,но так как французы-нация свободная,через небольшое время она сама раздирала на куски порожденных ею тварей.

С Маратом и Робеспьером не знаком, а Корча знаю с конца 80-х прошлого века.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 01:30

  Успіх написав:А так, "проб'єш" її на касі і вже ввечері вдома будеш чекати її з роботи
или муха устроится в агенство муж напрокат, арендует его филиппинка за 140уе в месяц, в обязанности входит выносить мусор, выгуливать собаку, общение на тему театр, классическая музыка и кино. Посещение выставок и банкетов (в костюме).
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 01:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:в 1945 по репарациям авторские права

Вот еще вспомнил. Весной 1945 Вернер Фон Брауно вместе со своим коллективом решили бежать на Запад, чтобы сдаться американцам. И 2 мая 1945 он попав в руки американских военных сообщил им что он изобретатель Фау-2, а на то что он сдался им , а не русским, повлияло то что американцы - "люди библии" (бандерлогу понравится)
Еще интересней то что в 1953 Браун написал науч-фантастическую книгу "Проект Марс" в которой Марсом управлял некий "Илон"!!!
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 01:37

Музыкальный вечер?
Вот вам подходящая тематика для украинца в 2025 году.




Господар Вельзевула
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