UA написав:Это 100 000 долларов Не судите строго Двое внуков. Военнообязанный сын на фронте не засветился.... Это всё расходы. Это с Дугиным и ...(Арестович был замом Корча)
Да,я прогуглил уже. Французская революция тоже вышвырнула наверх ужасных чудовищ и дегенератов, типа Марата,но так как французы-нация свободная,через небольшое время она сама раздирала на куски порожденных ею тварей.
UA написав:Это 100 000 долларов Не судите строго Двое внуков. Военнообязанный сын на фронте не засветился.... Это всё расходы. Это с Дугиным и ...(Арестович был замом Корча)
Да,я прогуглил уже. Французская революция тоже вышвырнула наверх ужасных чудовищ и дегенератов, типа Марата,но так как французы-нация свободная,через небольшое время она сама раздирала на куски порожденных ею тварей.
С Маратом и Робеспьером не знаком, а Корча знаю с конца 80-х прошлого века.
Успіх написав:А так, "проб'єш" її на касі і вже ввечері вдома будеш чекати її з роботи
или муха устроится в агенство муж напрокат, арендует его филиппинка за 140уе в месяц, в обязанности входит выносить мусор, выгуливать собаку, общение на тему театр, классическая музыка и кино. Посещение выставок и банкетов (в костюме).
fox767676 написав:в 1945 по репарациям авторские права
Вот еще вспомнил. Весной 1945 Вернер Фон Брауно вместе со своим коллективом решили бежать на Запад, чтобы сдаться американцам. И 2 мая 1945 он попав в руки американских военных сообщил им что он изобретатель Фау-2, а на то что он сдался им , а не русским, повлияло то что американцы - "люди библии" (бандерлогу понравится) Еще интересней то что в 1953 Браун написал науч-фантастическую книгу "Проект Марс" в которой Марсом управлял некий "Илон"!!!