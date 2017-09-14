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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 січ, 2025 01:07
Господар Вельзевула написав:
Всіх, хто цькує ТЦК, потрібно саджати у підвали СБУ, – Корчинський.
Він додав, що нам потрібна військова диктатура і закликав поміняти всіх мерів на полковників.
Так победимъ!
Это 100 000 долларов
Не судите строго
Двое внуков.
Военнообязанный сын на фронте не засветился....
Это всё расходы.
Это с Дугиным и ...(Арестович был замом Корча)
Это вместе с Витренко против НАТО.
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UA
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Додано: Вів 28 січ, 2025 01:14
UA написав:
Это 100 000 долларов
Не судите строго
Двое внуков.
Военнообязанный сын на фронте не засветился....
Это всё расходы.
Это с Дугиным и ...(Арестович был замом Корча)
Да,я прогуглил уже.
Французская революция тоже вышвырнула наверх ужасных чудовищ и дегенератов, типа Марата,но так как французы-нация свободная,через небольшое время она сама раздирала на куски порожденных ею тварей.
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Господар Вельзевула
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Додано: Вів 28 січ, 2025 01:18
flyman написав:
теж питання на ніч? долярчик покусав?
Ты крут, ты с Хазановым в итальянском фильме снимался
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Додано: Вів 28 січ, 2025 01:27
Господар Вельзевула написав: UA написав:
Это 100 000 долларов
Не судите строго
Двое внуков.
Военнообязанный сын на фронте не засветился....
Это всё расходы.
Это с Дугиным и ...(Арестович был замом Корча)
Да,я прогуглил уже.
Французская революция тоже вышвырнула наверх ужасных чудовищ и дегенератов, типа Марата,но так как французы-нация свободная,через небольшое время она сама раздирала на куски порожденных ею тварей.
С Маратом и Робеспьером не знаком, а Корча знаю с конца 80-х прошлого века.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 01:30
Успіх написав:
А так, "проб'єш" її на касі і вже ввечері вдома будеш чекати її з роботи
или муха устроится в агенство муж напрокат, арендует его филиппинка за 140уе в месяц, в обязанности входит выносить мусор, выгуливать собаку, общение на тему театр, классическая музыка и кино. Посещение выставок и банкетов (в костюме).
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Додано: Вів 28 січ, 2025 01:33
fox767676 написав:
в 1945 по репарациям авторские права
Вот еще вспомнил. Весной 1945 Вернер Фон Брауно вместе со своим коллективом решили бежать на Запад, чтобы сдаться американцам. И 2 мая 1945 он попав в руки американских военных сообщил им что он изобретатель Фау-2, а на то что он сдался им , а не русским, повлияло то что американцы - "люди библии" (бандерлогу понравится)
Еще интересней то что в 1953 Браун написал науч-фантастическую книгу "Проект Марс" в которой Марсом управлял некий "Илон"!!!
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fox767676
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Додано: Вів 28 січ, 2025 01:37
Музыкальный вечер?
Вот вам подходящая тематика для украинца в 2025 году.
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Господар Вельзевула
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Додано: Вів 28 січ, 2025 01:40
Господар Вельзевула написав: Успіх написав:
Так вже є "ескортниці"))
Это древнейшая профессия, Успих.Они не только что появились.
Ты бордель хочешь открыть? Это мусорская тема.
Сейчас все молодые и симпотные в ЕС пашут.
Крокодилья ферма, а не бордель получится.
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UA
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Додано: Вів 28 січ, 2025 01:41
UA написав:
С Маратом и Робеспьером не знаком, а Корча знаю с конца 80-х прошлого века
корч гиперактивная фигура, его видели многие даже не искавшие с ним встречи
Я его воочию увидел впервые в 1998, а арестовича в 2004.
стройки под окном рекетировали в 2007 арестович - "товарищи рабочие ваши стройка незаконна, а капиталисты вас сделают виноватыми как всегда"
Арестович в книгах Корчинского проходит как "Мурчик" )))
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fox767676
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Додано: Вів 28 січ, 2025 01:47
fox767676 написав: UA написав:
С Маратом и Робеспьером не знаком, а Корча знаю с конца 80-х прошлого века
корч гиперактивная фигура, его видели многие даже не искавшие с ним встречи
Я его воочию увидел впервые в 1998, а арестовича в 2004.
стройки под окном рекетировали в 2007 арестович - "товарищи рабочие ваши стройка незаконна, а капиталисты вас сделают виноватыми как всегда"
Арестович в книгах Корчинского проходит как "Мурчик" )))
Я с ним в Красном корпусе универа тусил.
У Корча нет ВО.
Сначала выгнали из пищевых технологий
Потом с 1 курса ист. фака универа Шевченко.
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UA
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