RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12205122061220712208

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 01:53

UA

Ну это он сам в начале своей первой книги написал. Писатель он всё-таки хороший, и полемист ничего был. Сейчас уже на очередном вираже вконец спалился на обслуживании Ермака.
fox767676
 
Повідомлень: 2710
З нами з: 13.06.20
Подякував: 344 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 02:12

  fox767676 написав:UA

Ну это он сам в начале своей первой книги написал. Писатель он всё-таки хороший, и полемист ничего был. Сейчас уже на очередном вираже вконец спалился на обслуживании Ермака.

Балабол хороший, а подпольщик поганый
У него тогда Музейном переулке, 8 бекап офис был в полуподвале. Он когда из него куда то шел, 100% хвост из наружки комитетчиков за собой приводил. Причем сам эту тему не просекал. А людей с кем втречался, гебисты на карандаш ставили.
Но он фартовый, столько лет по тонкому ходит и как с гуся вода.
UA
 
Повідомлень: 9192
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1874 раз.
Подякували: 2313 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 02:17

  UA написав:
  fox767676 написав:
  UA написав:С Маратом и Робеспьером не знаком, а Корча знаю с конца 80-х прошлого века


корч гиперактивная фигура, его видели многие даже не искавшие с ним встречи
Я его воочию увидел впервые в 1998, а арестовича в 2004.
стройки под окном рекетировали в 2007 арестович - "товарищи рабочие ваши стройка незаконна, а капиталисты вас сделают виноватыми как всегда" :)
Арестович в книгах Корчинского проходит как "Мурчик" )))

Я с ним в Красном корпусе универа тусил.
У Корча нет ВО.
Сначала выгнали из пищевых технологий
Потом с 1 курса ист. фака универа Шевченко.

Когда то была легенда шо он офицером(прапором?) служил в афгане
Попали в засаду ротой(???взводом?)
Было много раненых, приказу "назад" не последовало, духи окружали и кричали "руSSкий - Sдавайся!" и потому шо в эвакуации вертольЁтом им отказали(наверно тогда точно взвод, какая рота в Ми8 влезет?) ОН(Корч) лично дорезал раненых,что были тушками хрипяшими, дабы их полуживых басмачи как овечек в клипах от меня краковских добрых,"не того и не туда(ТМ "Чистилище"),и с оставшимися, что могли хоть ползти, пробился к своим(за пять км шоли???иначе какое блдь "ползти" и пробиваться с ранеными?)
После этого усатый(?)вошдь уна-унсо дал клятву резать руцких империалиZдов везде где встретит, а тут и Абхазия с Приднестровьем "Мы Вам ZдрасЬте!", то есть пошла жара и коса косить.
Короче вся эта легенла чистый пестёж, как и боевые подвиги другого спасителя на Ми и Ка???
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4780
З нами з: 16.06.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 02:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  fox767676 написав: а Брамса

Схоже на "раскудрявий кльон зельоний ліст лєсной...".

Совдеп спіонерив у Брамса мелодію?
Що особисто для мене було найнесподіванішою спіонереною мелодією, так це гімн танкової дивізії тотенкомпф, з якого зліпили чунга-чанга
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35684
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1464 раз.
Подякували: 8126 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 12205122061220712208
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 82629
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 256567
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 901276
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7351)
28.01.2025 00:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.