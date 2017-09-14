Додано: Вів 28 січ, 2025 02:17

UA написав: fox767676 написав: UA написав: С Маратом и Робеспьером не знаком, а Корча знаю с конца 80-х прошлого века С Маратом и Робеспьером не знаком, а Корча знаю с конца 80-х прошлого века



корч гиперактивная фигура, его видели многие даже не искавшие с ним встречи

Я его воочию увидел впервые в 1998, а арестовича в 2004.

стройки под окном рекетировали в 2007 арестович - "товарищи рабочие ваши стройка незаконна, а капиталисты вас сделают виноватыми как всегда"

Арестович в книгах Корчинского проходит как "Мурчик" ))) корч гиперактивная фигура, его видели многие даже не искавшие с ним встречиЯ его воочию увидел впервые в 1998, а арестовича в 2004.стройки под окном рекетировали в 2007 арестович - "товарищи рабочие ваши стройка незаконна, а капиталисты вас сделают виноватыми как всегда"Арестович в книгах Корчинского проходит как "Мурчик" )))

Я с ним в Красном корпусе универа тусил.

У Корча нет ВО.

Сначала выгнали из пищевых технологий

Потом с 1 курса ист. фака универа Шевченко. Я с ним в Красном корпусе универа тусил.У Корча нет ВО.Сначала выгнали из пищевых технологийПотом с 1 курса ист. фака универа Шевченко.

Когда то была легенда шо он офицером(прапором?) служил в афганеПопали в засаду ротой(???взводом?)Было много раненых, приказу "назад" не последовало, духи окружали и кричали "руSSкий - Sдавайся!" и потому шо в эвакуации вертольЁтом им отказали(наверно тогда точно взвод, какая рота в Ми8 влезет?) ОН(Корч) лично дорезал раненых,что были тушками хрипяшими, дабы их полуживых басмачи как овечек в клипах от меня краковских добрых,"не того жух-вжух и не тудой вжик-вжик"(ТМ "Чистилище"),и с оставшимися, что могли хоть ползти, пробился к своим(за пять км шоли???иначе какое блдь "ползти" и пробиваться с ранеными?)После этого усатый(?)вошдь уна-унсо дал клятву резать руцких империалиZдов везде где встретит, а тут и Абхазия с Приднестровьем - "Мы Вам ZдрасЬте!", то есть пошла жара и коса косить, а лаве рекой.Короче вся эта легенда чистый пестёж, как и боевые подвиги другого спасителя на Ми и Ка???