UA
Ну это он сам в начале своей первой книги написал. Писатель он всё-таки хороший, и полемист ничего был. Сейчас уже на очередном вираже вконец спалился на обслуживании Ермака.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 01:53
UA
Ну это он сам в начале своей первой книги написал. Писатель он всё-таки хороший, и полемист ничего был. Сейчас уже на очередном вираже вконец спалился на обслуживании Ермака.
Додано: Вів 28 січ, 2025 02:12
Балабол хороший, а подпольщик поганый
У него тогда Музейном переулке, 8 бекап офис был в полуподвале. Он когда из него куда то шел, 100% хвост из наружки комитетчиков за собой приводил. Причем сам эту тему не просекал. А людей с кем втречался, гебисты на карандаш ставили.
Но он фартовый, столько лет по тонкому ходит и как с гуся вода.
Додано: Вів 28 січ, 2025 02:17
Когда то была легенда шо он офицером(прапором?) служил в афгане
Попали в засаду ротой(???взводом?)
Было много раненых, приказу "назад" не последовало, духи окружали и кричали "руSSкий - Sдавайся!" и потому шо в эвакуации вертольЁтом им отказали(наверно тогда точно взвод, какая рота в Ми8 влезет?) ОН(Корч) лично дорезал раненых,что были тушками хрипяшими, дабы их полуживых басмачи как овечек в клипах от меня краковских добрых,"не того жух-вжух и не тудой вжик-вжик"(ТМ "Чистилище"),и с оставшимися, что могли хоть ползти, пробился к своим(за пять км шоли???иначе какое блдь "ползти" и пробиваться с ранеными?)
После этого усатый(?)вошдь уна-унсо дал клятву резать руцких империалиZдов везде где встретит, а тут и Абхазия с Приднестровьем - "Мы Вам ZдрасЬте!", то есть пошла жара и коса косить, а лаве рекой.
Короче вся эта легенда чистый пестёж, как и боевые подвиги другого спасителя на Ми и Ка???
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 28 січ, 2025 02:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 січ, 2025 02:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 28 січ, 2025 03:01
Faceless
Начальник - давай гимн тотенкомпф, броня крепка и тигры наши быстры!
Мы с ЛАДом послухаем
Додано: Вів 28 січ, 2025 03:14
Додано: Вів 28 січ, 2025 03:17
В этом вопросе мне не вполне понятно, чем 2, 3 и 4 разы отличаются от 1, 5 и 6-го?
Додано: Вів 28 січ, 2025 03:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Это ужас
Чунга чанга в самом деле
Ладно я маршировал в школе под марш (верто)льЁтчикоff Геринга "herbei zum kampf"
Но эта песенка и Пантеры с Тиграми...
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