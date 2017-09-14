Додано: Вів 28 січ, 2025 05:15

По поводу Корчинского вспомнилось ))

Я у него в 1992 году интервью брал, когда он в 1992 году воевал с Молдовой за Приднестровье.

Площадь в центре Тирасполя, тогда вроде 25 Октября, сейчас Конституции, кстати уникальная площадь в мире,где установлены в разных углах три памятника(бюста) вождю мирового пролетариата калмыку ульянову.

Дальше по направлению к Бендерам первый дом справа - дом-музей Зеленскому, но не нашему, а тому кто противогаз изобрел, следующий дом - типа поста 1 у вечного огня, где караул отдыхал. А на тот момент базировался Корчинский с козаками. Перед домом всё по взрослому стоял БТР, внутри козаки с автоматами. Но надо сказать, всё не шутки были, конечно не Покровское направление как сейчас, но несколько десятков человек гибло в боях. Корчинский был бодр, усы еще не седые.

Во дворе был такой себе обычный дворовый туалет, я там пописял. Дальше был типа обрыв и спуск к реке Днестр. Если кто помнит, поправьте мои воспоминания.