Додано: Вів 28 січ, 2025 05:42

Знаете ли вы сколько мировых хитов звучит в культовом ну погоди? Точный список произведений и авторов не известен до сих пор....



С 5й минуты



Двоякое чувство, с одной стороны не одно поколение выросло на этих мелодиях и вероятно никогда бы их не услышала без мультсериала, учитывая как полулегально в совок попадала западная музыка.



С другой, если бы указали авторов в титрах всё было бы хотя бы честно. Но зачем ? в совке тырять что то на западе было нормой.



Про гонорары просто умолчу. В основном благодаря его саундтрекам, сериал получился таким динамичным и разнообразным по настроению каждого сюжета (для проверки тезиса посмотрите его без звука, вообще ни о чем).