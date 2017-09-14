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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 січ, 2025 05:42
Знаете ли вы сколько мировых хитов звучит в культовом ну погоди? Точный список произведений и авторов не известен до сих пор....
С 5й минуты
Двоякое чувство, с одной стороны не одно поколение выросло на этих мелодиях и вероятно никогда бы их не услышала без мультсериала, учитывая как полулегально в совок попадала западная музыка.
С другой, если бы указали авторов в титрах всё было бы хотя бы честно. Но зачем ? в совке тырять что то на западе было нормой.
Про гонорары просто умолчу. В основном благодаря его саундтрекам, сериал получился таким динамичным и разнообразным по настроению каждого сюжета (для проверки тезиса посмотрите его без звука, вообще ни о чем).
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Додано: Вів 28 січ, 2025 07:39
Успіх написав:
Накуя і 2й, і 3й і 4й раз розписуватись?
Сенс?
А 1й раз навіщо? ) нема в тому плюсів для чоловіка. То жінкам під заставу спільної справи вирощування потомства половина нажитого.) Ну і так, по мєлочі в лікарню чи в тюрму тебе до неї пустять в случай чого
Тобі воно тільки допомагає виконувати взяті зобовязання
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Додано: Вів 28 січ, 2025 07:44
UA написав:
Причем сам эту тему не просекал. А людей с кем втречался, гебисты на карандаш ставили.
Но он фартовый, столько лет по тонкому ходит и как с гуся вода.
єсть міл чєловєк в людей підозра, що справа не в Фартовості , що він стукачок, дурілка картонная
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Додано: Вів 28 січ, 2025 08:00
flyman написав: Бетон написав:
Середня тривалість життя українських чоловіків знизилась з 65 до 57 років за час повномасштабної війни, — демограф
Разом з тим, Україна має чи не найнижчий показник за рівнем народжуваності у світі. Ситуація, що склалася на початок 2025 року, критична.
виходить від"ємна пенсія, яку держава має виплачувати наперед
Якщо точніше, то мінсоц в експертному висновку говорить про очікувану тривалість життя дійсно 57 р. для чоловіків. Тобто яка зараз насправді не ясно, але якщо в якійсь мірі це зниження пояснюють загибеллю, то це не дешевше, а дорожче з усіма виплатами спадкоємцям, в тому числі і з пенсіями.
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