Знаете ли вы сколько мировых хитов звучит в культовом ну погоди? Точный список произведений и авторов не известен до сих пор....
С 5й минуты
Двоякое чувство, с одной стороны не одно поколение выросло на этих мелодиях и вероятно никогда бы их не услышала без мультсериала, учитывая как полулегально в совок попадала западная музыка.
С другой, если бы указали авторов в титрах всё было бы хотя бы честно. Но зачем ? в совке тырять что то на западе было нормой.
Про гонорары просто умолчу. В основном благодаря его саундтрекам, сериал получился таким динамичным и разнообразным по настроению каждого сюжета (для проверки тезиса посмотрите его без звука, вообще ни о чем).
Успіх написав: Накуя і 2й, і 3й і 4й раз розписуватись? Сенс?
А 1й раз навіщо? ) нема в тому плюсів для чоловіка. То жінкам під заставу спільної справи вирощування потомства половина нажитого.) Ну і так, по мєлочі в лікарню чи в тюрму тебе до неї пустять в случай чого Тобі воно тільки допомагає виконувати взяті зобовязання
Бетон написав:Середня тривалість життя українських чоловіків знизилась з 65 до 57 років за час повномасштабної війни, — демограф
Разом з тим, Україна має чи не найнижчий показник за рівнем народжуваності у світі. Ситуація, що склалася на початок 2025 року, критична.
виходить від"ємна пенсія, яку держава має виплачувати наперед
Якщо точніше, то мінсоц в експертному висновку говорить про очікувану тривалість життя дійсно 57 р. для чоловіків. Тобто яка зараз насправді не ясно, але якщо в якійсь мірі це зниження пояснюють загибеллю, то це не дешевше, а дорожче з усіма виплатами спадкоємцям, в тому числі і з пенсіями.
Плюс оптоволоконных БПЛА очевиден — неуязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, такой тип связи дает оператору четкую видеокартинку, позволяющую использовать дрон как для разведки, так и для поражения объектов противника.
Например, с помощью опто-FPV можно уверенно отличить макет от настоящей боевой единицы.
Российские источники регулярно выкладывают видео поражения такими дронами украинской бронетехники, машин, блиндажей, лодок и даже кадры охоты за отдельными военнослужащими ВСУ на позициях.
https://www.bbc.com/russian/articles/cm27d729kx5o Странно, детройт выкладывал "Движ", там говорили о таких дронах достаточно неодобрительно - плохая картинка и очень сложно управлять. А здесь пишут о широком применении россиянами и о резком росте выпуска у нас и обещают, что к осени их будет примерно столько же, сколько обычных.
Да, саме Верес дуже критично відгукнувся про оптоволокно і вказав, що краще працювати над зміною частот. Дивно. Може Олександр пояснить, коли з'явиться на гілці. _______________________________ Навіть не знаю, що більший треш: Чунга-чанга чи Корч-Арест)))