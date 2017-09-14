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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12206122071220812209

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 05:42

Знаете ли вы сколько мировых хитов звучит в культовом ну погоди? Точный список произведений и авторов не известен до сих пор....

С 5й минуты

Двоякое чувство, с одной стороны не одно поколение выросло на этих мелодиях и вероятно никогда бы их не услышала без мультсериала, учитывая как полулегально в совок попадала западная музыка.

С другой, если бы указали авторов в титрах всё было бы хотя бы честно. Но зачем ? в совке тырять что то на западе было нормой.

Про гонорары просто умолчу. В основном благодаря его саундтрекам, сериал получился таким динамичным и разнообразным по настроению каждого сюжета (для проверки тезиса посмотрите его без звука, вообще ни о чем).
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 07:39

  Успіх написав:
Накуя і 2й, і 3й і 4й раз розписуватись?
Сенс?

А 1й раз навіщо? ) нема в тому плюсів для чоловіка. То жінкам під заставу спільної справи вирощування потомства половина нажитого.) Ну і так, по мєлочі в лікарню чи в тюрму тебе до неї пустять в случай чого :lol:
Тобі воно тільки допомагає виконувати взяті зобовязання :wink:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 07:44

  UA написав: Причем сам эту тему не просекал. А людей с кем втречался, гебисты на карандаш ставили.
Но он фартовый, столько лет по тонкому ходит и как с гуся вода.
єсть міл чєловєк в людей підозра, що справа не в Фартовості , що він стукачок, дурілка картонная :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 08:00

  flyman написав:
  Бетон написав:Середня тривалість життя українських чоловіків знизилась з 65 до 57 років за час повномасштабної війни, — демограф

Разом з тим, Україна має чи не найнижчий показник за рівнем народжуваності у світі. Ситуація, що склалася на початок 2025 року, критична.

виходить від"ємна пенсія, яку держава має виплачувати наперед

Якщо точніше, то мінсоц в експертному висновку говорить про очікувану тривалість життя дійсно 57 р. для чоловіків. Тобто яка зараз насправді не ясно, але якщо в якійсь мірі це зниження пояснюють загибеллю, то це не дешевше, а дорожче з усіма виплатами спадкоємцям, в тому числі і з пенсіями.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 09:22

  ЛАД написав:
Плюс оптоволоконных БПЛА очевиден — неуязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, такой тип связи дает оператору четкую видеокартинку, позволяющую использовать дрон как для разведки, так и для поражения объектов противника.

Например, с помощью опто-FPV можно уверенно отличить макет от настоящей боевой единицы.

Российские источники регулярно выкладывают видео поражения такими дронами украинской бронетехники, машин, блиндажей, лодок и даже кадры охоты за отдельными военнослужащими ВСУ на позициях.
https://www.bbc.com/russian/articles/cm27d729kx5o
Странно, детройт выкладывал "Движ", там говорили о таких дронах достаточно неодобрительно - плохая картинка и очень сложно управлять.
А здесь пишут о широком применении россиянами и о резком росте выпуска у нас и обещают, что к осени их будет примерно столько же, сколько обычных.

Да, саме Верес дуже критично відгукнувся про оптоволокно і вказав, що краще працювати над зміною частот.
Дивно.
Може Олександр пояснить, коли з'явиться на гілці.
_______________________________
Навіть не знаю, що більший треш: Чунга-чанга чи Корч-Арест)))

Матриця...
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 09:51

  Господар Вельзевула написав:Музыкальный вечер?
Вот вам подходящая тематика для украинца в 2025 году.





последний бой он трудньій самьій
flyman
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  #<1 ... 12206122071220812209
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