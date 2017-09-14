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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1220712208122091221012211>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 05:42

Знаете ли вы сколько советских и мировых хитов звучат в культовом ну погоди? Точный список произведений и авторов не известен до сих пор....



Двоякое чувство, с одной стороны не одно поколение выросло на этих мелодиях и вероятно никогда бы их не услышала без мультсериала, учитывая как полулегально в совок попадала западная музыка.

С другой, если бы указали авторов в титрах всё было бы хотя бы честно. Но зачем ? в совке тырять что то на западе было нормой.

Про гонорары просто умолчу. В основном благодаря его саундтрекам, сериал получился таким динамичным и разнообразным по настроению каждого сюжета (для проверки тезиса посмотрите его без звука, вообще ни о чем).
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 28 січ, 2025 10:38, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 07:39

  Успіх написав:
Накуя і 2й, і 3й і 4й раз розписуватись?
Сенс?

А 1й раз навіщо? ) нема в тому плюсів для чоловіка. То жінкам під заставу спільної справи вирощування потомства половина нажитого.) Ну і так, по мєлочі в лікарню чи в тюрму тебе до неї пустять в случай чого :lol:
Тобі воно тільки допомагає виконувати взяті зобовязання :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 07:44

  UA написав: Причем сам эту тему не просекал. А людей с кем втречался, гебисты на карандаш ставили.
Но он фартовый, столько лет по тонкому ходит и как с гуся вода.
єсть міл чєловєк в людей підозра, що справа не в Фартовості , що він стукачок, дурілка картонная :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 08:00

  flyman написав:
  Бетон написав:Середня тривалість життя українських чоловіків знизилась з 65 до 57 років за час повномасштабної війни, — демограф

Разом з тим, Україна має чи не найнижчий показник за рівнем народжуваності у світі. Ситуація, що склалася на початок 2025 року, критична.

виходить від"ємна пенсія, яку держава має виплачувати наперед

Якщо точніше, то мінсоц в експертному висновку говорить про очікувану тривалість життя дійсно 57 р. для чоловіків. Тобто яка зараз насправді не ясно, але якщо в якійсь мірі це зниження пояснюють загибеллю, то це не дешевше, а дорожче з усіма виплатами спадкоємцям, в тому числі і з пенсіями.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 09:22

  ЛАД написав:
Плюс оптоволоконных БПЛА очевиден — неуязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, такой тип связи дает оператору четкую видеокартинку, позволяющую использовать дрон как для разведки, так и для поражения объектов противника.

Например, с помощью опто-FPV можно уверенно отличить макет от настоящей боевой единицы.

Российские источники регулярно выкладывают видео поражения такими дронами украинской бронетехники, машин, блиндажей, лодок и даже кадры охоты за отдельными военнослужащими ВСУ на позициях.
https://www.bbc.com/russian/articles/cm27d729kx5o
Странно, детройт выкладывал "Движ", там говорили о таких дронах достаточно неодобрительно - плохая картинка и очень сложно управлять.
А здесь пишут о широком применении россиянами и о резком росте выпуска у нас и обещают, что к осени их будет примерно столько же, сколько обычных.

Да, саме Верес дуже критично відгукнувся про оптоволокно і вказав, що краще працювати над зміною частот.
Дивно.
Може Олександр пояснить, коли з'явиться на гілці.
_______________________________
Навіть не знаю, що більший треш: Чунга-чанга чи Корч-Арест)))

Матриця...
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 09:51

  Господар Вельзевула написав:Музыкальный вечер?
Вот вам подходящая тематика для украинца в 2025 году.





последний бой он трудньій самьій
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 10:16

  flyman написав:последний бой он трудньій самьій
на видео girls, где ты там boя увидел?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 10:34

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:последний бой он трудньій самьій
на видео girls, где ты там boя увидел?

а знімав хто, сігма?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 10:36

до Зеленського нарешті дійшло, що требя рятувати критичний с

Чи вистачить для цього Михайла Драпатого, мабуть ні, але сподіваюсь на те, що вдастся покращити
сітуацію (в Харківській області спрацювало, звізно що главком Сирський додав допомогу)
Олександру Сирському треба більше делегувати повноваження своїм підлеглим генерал (тим на кого можно покластись, Михайло Драпатий один з таких)
Бажаю Михайлу Драпатому військової вдачі, гарних офіцерів в допомогу
Юрий Бутусов в кінці відео додає перелік пунктів-які має вирішити генерал-майор Драпатий, від себе додам-що нові бригади (які не мають досвіду бойових дій)-треба по батальонно додавати к нашим досвідченим бригадам (тільки не давати їм окрему ділянку скажемо 2-3км), а щоб вони воювали поруч з виснаженими бригадами (не знаю, чи це можливо), наприклад ботальон 92ї бригади тримає оборону на діляні 3км, їм додають в посилення батальон 161ї бригади (і комбат 161ї підпорядковується комбату 92ї), бо повністю розформувати нові бригади-це втрата величезної кількості бюджету МО на вітер

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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 10:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ой, мама! Пролистал последних десять+ страниц и ни одного поста от людей из моего черного списка! Что же это деется? Неужели грант животворящий закончился?
С прекращением финансирования море на столько очистилось, что в него стали возвращаться дельфины :)
Mimohod
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