Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 січ, 2025 10:38
flyman написав:
последний бой он трудньій самьій
кинув мені дружбан з америки) каже кінець скоро. Тільки зеленський не згоден.
https://youtu.be/AlQmTARw0vs?si=3ia19aV1gmb2YGKG
Banderlog
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Додано: Вів 28 січ, 2025 10:41
Mimohod написав:
Ой, мама! Пролистал последних десять+ страниц и ни одного поста от людей из моего черного списка! Что же это деется? Неужели грант животворящий закончился?
теж таке враження).
Можно Ваш список в студію?
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Додано: Вів 28 січ, 2025 10:42
А что правда, что охраннику зеленского (бывший охранник коломойского) бригадного генерала дали?
Магагага
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Додано: Вів 28 січ, 2025 10:44
Mimohod привет. кстати давно вас не видно... я думал может уже на фронте?
Wirująświatła
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Додано: Вів 28 січ, 2025 10:52
Wirująświatła Скушно у вас тут. Да и все что хотел сказать про эту войну я сказал еще два года назад. Правда терли меня тогда безбожно... В твиторе интереснее, живее и острее. Заглянул по старой памяти.
Mimohod
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Додано: Вів 28 січ, 2025 10:57
Banderlog написав: Mimohod написав:
Ой, мама! Пролистал последних десять+ страниц и ни одного поста от людей из моего черного списка! Что же это деется? Неужели грант животворящий закончился?
теж таке враження).
Можно Ваш список в студію?
Ніт, а то холява образится і захоче моїх мізків.
"Возвращение живых мертвецов" или "свежие мозги"
Mimohod
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Додано: Вів 28 січ, 2025 11:08
Mimohod написав: Banderlog написав: Mimohod написав:
Ой, мама! Пролистал последних десять+ страниц и ни одного поста от людей из моего черного списка! Что же это деется? Неужели грант животворящий закончился?
теж таке враження).
Можно Ваш список в студію?
Ніт, а то холява образится і захоче моїх мізків.
"Возвращение живых мертвецов" или "свежие мозги"
Просто добро побеждает зло. И как в сказке, злодеи превращаются в камни.
Иглу их кощея бессрочного вот-вот сломают
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Додано: Вів 28 січ, 2025 11:20
Сибарит написав:
В этом вопросе мне не вполне понятно, чем 2, 3 и 4 разы отличаются от 1, 5 и 6-го?
1й раз відрізняється - "не думав над цим", "не надавав уваги цьому/байдуже було", "не мав досвіду"
і т.п.
А от вже 2-3-4-5-6(та хоч 100йраз) - для чого?
Сенс для чоловіків?
Banderlog написав: Успіх написав:
Накуя і 2й, і 3й і 4й раз розписуватись?
Сенс?
А 1й раз навіщо? ) нема в тому плюсів для чоловіка. То жінкам під заставу спільної справи вирощування потомства половина нажитого.) Ну і так, по мєлочі в лікарню чи в тюрму тебе до неї пустять в случай чого
Тобі воно тільки допомагає виконувати взяті зобовязання
Так отож! Це все зрозуміло ☝️
І плюсів для чоловіків - нема.
То в тому то і питання, навіщо, чоловіки(не всі, але є таких багато) розписуються і 2й, і 3й і нанадцятий раз?
Чому просто вже не живуть "на віру", знаючи "всю кухню"? А продовжують їсти кактус?©
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Додано: Вів 28 січ, 2025 11:20
Mimohod написав:
Wirująświatła Скушно у вас тут.
поэтому и обсуждаем религии, музыку слушаем. Долярчика кейсы обсуждаем. Чтобы окончательно не разбежались.
Востаннє редагувалось
Wirująświatła
в Вів 28 січ, 2025 11:24, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Додано: Вів 28 січ, 2025 11:22
Wirująświatła написав: Mimohod написав:
Wirująświatła Скушно у вас тут.
поэтому и обсуждаем религии, музыку слушаем. Чтобы окончательно не разбежались.
А как же дебаты кто больше фашист путлер, мусолини или атилла ?
P.S. Ладно это было офтопом на данной ветке.
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