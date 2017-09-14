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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12208122091221012211>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 10:38

  flyman написав:последний бой он трудньій самьій
кинув мені дружбан з америки) каже кінець скоро. Тільки зеленський не згоден.https://youtu.be/AlQmTARw0vs?si=3ia19aV1gmb2YGKG
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 10:41

  Mimohod написав:Ой, мама! Пролистал последних десять+ страниц и ни одного поста от людей из моего черного списка! Что же это деется? Неужели грант животворящий закончился?
теж таке враження).
Можно Ваш список в студію? :)
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 10:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А что правда, что охраннику зеленского (бывший охранник коломойского) бригадного генерала дали?
Магагага
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 10:44

Mimohod привет. кстати давно вас не видно... я думал может уже на фронте?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 10:52

Wirująświatła Скушно у вас тут. Да и все что хотел сказать про эту войну я сказал еще два года назад. Правда терли меня тогда безбожно...
В твиторе интереснее, живее и острее.
Заглянул по старой памяти.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 10:57

  Banderlog написав:
  Mimohod написав:Ой, мама! Пролистал последних десять+ страниц и ни одного поста от людей из моего черного списка! Что же это деется? Неужели грант животворящий закончился?
теж таке враження).
Можно Ваш список в студію? :)

Ніт, а то холява образится і захоче моїх мізків.
"Возвращение живых мертвецов" или "свежие мозги" :D
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 11:08

  Mimohod написав:
  Banderlog написав:
  Mimohod написав:Ой, мама! Пролистал последних десять+ страниц и ни одного поста от людей из моего черного списка! Что же это деется? Неужели грант животворящий закончился?
теж таке враження).
Можно Ваш список в студію? :)

Ніт, а то холява образится і захоче моїх мізків.
"Возвращение живых мертвецов" или "свежие мозги" :D

Просто добро побеждает зло. И как в сказке, злодеи превращаются в камни.
Иглу их кощея бессрочного вот-вот сломают
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 11:20

За крок до...©

  Сибарит написав:В этом вопросе мне не вполне понятно, чем 2, 3 и 4 разы отличаются от 1, 5 и 6-го?
1й раз відрізняється - "не думав над цим", "не надавав уваги цьому/байдуже було", "не мав досвіду" :D і т.п.
А от вже 2-3-4-5-6(та хоч 100йраз) - для чого?
Сенс для чоловіків?

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
Накуя і 2й, і 3й і 4й раз розписуватись?
Сенс?

А 1й раз навіщо? ) нема в тому плюсів для чоловіка. То жінкам під заставу спільної справи вирощування потомства половина нажитого.) Ну і так, по мєлочі в лікарню чи в тюрму тебе до неї пустять в случай чого :lol:
Тобі воно тільки допомагає виконувати взяті зобовязання :wink:

Так отож! Це все зрозуміло ☝️
І плюсів для чоловіків - нема.
То в тому то і питання, навіщо, чоловіки(не всі, але є таких багато) розписуються і 2й, і 3й і нанадцятий раз?
Чому просто вже не живуть "на віру", знаючи "всю кухню"? А продовжують їсти кактус?© :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 11:20

  Mimohod написав:Wirująświatła Скушно у вас тут.
поэтому и обсуждаем религии, музыку слушаем. Долярчика кейсы обсуждаем. Чтобы окончательно не разбежались.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 28 січ, 2025 11:24, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 11:22

  Wirująświatła написав:
  Mimohod написав:Wirująświatła Скушно у вас тут.
поэтому и обсуждаем религии, музыку слушаем. Чтобы окончательно не разбежались.

А как же дебаты кто больше фашист путлер, мусолини или атилла ?
P.S. Ладно это было офтопом на данной ветке.
alex_dvornichenko
 
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