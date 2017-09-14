Тут играет роль сочетание двух факторов: 1. Наша склонность к полигамии. 2. Наша склонность к построению иерархии. В условиях формального осуждения полигамности обществом, регистрация брака - самый удобный способ назначить главную жену.
Mimohod написав:Ой, мама! Пролистал последних десять+ страниц и ни одного поста от людей из моего черного списка! Что же это деется? Неужели грант животворящий закончился? С прекращением финансирования море на столько очистилось, что в него стали возвращаться дельфины
Я взагалі думав що вас забанили навічно, розкусивши по айпі)) потім правда здогадався, що якщо навіть Хантера ще не кікнули назавжди, то вам тим більше чому б не побути))
Цю гілку також читаю вже по діагоналі. Пишуть багато, цікаво лише якщо «гонять». Решта занудний шлак. От учора було цікаво, але більшість вже зачистили.
Тут играет роль сочетание двух факторов: 1. Наша склонность к полигамии. 2. Наша склонность к построению иерархии. В условиях формального осуждения полигамности обществом, регистрация брака - самый удобный способ назначить главную жену.
Баришня з якою 2-3 роки тому тусив (вона якісна медсестра , в приватних клініках, включно в реанімаціях, коротше вміє багато,) мені сказала «Сонечко, ти ж розумієш що ти вже не молоденький, і треба вже думати , хто тобі років через 10-20 поставить крапельницю, вколе укол. Я це вмію. Але май на увазі, кому залишиться твоє майно, той хай твою утку і виносить».
Цілком слушно доречі. Це до теми «навіщо мужику зі статками у віці 50 +- баришня. Якщо сексуальна активність не така висока, пралка , мудьтиварка є, робот пилосос є, а клінінг також можна завжди викликати.
Ізраїль не має проблем із резервістами та мобілізацією на військову службу, бо в країні немає подвійних стандартів у цьому питання, коли діти високопосадовців, міністрів або дипломатів не служать в армії, розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода» посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
«Я не даватиму порад Україні, але в Ізраїлі не може бути такого, що діти чиновників чи міністрів не служать в армії. Це, мабуть, дивно чути українцям, але в Ізраїлі в цьому сенсі дійсно немає подвійних стандартів», - зазначив дипломат.Він додав, що це той момент, який в першу чергу мотивує людей, оскільки вони розуміють, що в армії служить кожен, що міністри або начальник генерального штабу, або міністр оборони відправляє своїх дітей не просто до війська, а на службу в бойові частини.
«І для них це почесно. І вони готові загинути. Звичайно, ніхто не хоче гинути. Але вони розуміють, що такий ризик є. Тим не менш, це почесно, це важливо, це їхній обов'язок. Для Ізраїлю це нормально», - зазначив Бродський.
Саме тому, за його словами, проблем із мобілізацією в країні немає – резервісти після першого ж заклику приходять на місця збору добровільно – «на власних машинах, не просять повернути їм гроші за бензин, приїжджають у свої розташування, одягають форму, беруть зброю і йдуть захищати Ізраїль».
коли Трамп заявляє щоб припинити війну треба знизити доходи рф від нафти , Україна транспортує через свою територію російську нафту, чим дає рф заробляти 6 млрд доларів на рік , і сама отримує від рф за транспортування нафти 250 млн доларів на рік ... )))
іще раз. Щоб ніхто не мішав ісполнять обовязки, і шоб баба була спокійна, не жила на віру, а взяла майно в залог. Шо даж опасніше чим яйця класти в шухляду Корочє, якшо вже планів розмножатись з своєю жінкою не маєш, можеш розводитись
Тут играет роль сочетание двух факторов: 1. Наша склонность к полигамии. 2. Наша склонность к построению иерархии. В условиях формального осуждения полигамности обществом, регистрация брака - самый удобный способ назначить главную жену.
Баришня з якою 2-3 роки тому тусив (вона якісна медсестра , в приватних клініках, включно в реанімаціях, коротше вміє багато,) мені сказала «Сонечко, ти ж розумієш що ти вже не молоденький, і треба вже думати , хто тобі років через 10-20 поставить крапельницю, вколе укол. Я це вмію. Але май на увазі, кому залишиться твоє майно, той хай твою утку і виносить».
Цілком слушно доречі. Це до теми «навіщо мужику зі статками у віці 50 +- баришня. Якщо сексуальна активність не така висока, пралка , мудьтиварка є, робот пилосос є, а клінінг також можна завжди викликати.
то все має прямий стосунок до війни ? Сексуальний темперамент у всіх різний, точніше це називається сексуальна конституція. Загалом гормонозамісна терапія зараз набирає популярності.Сіаліс коштує такі копійки, що навіть пенсіонеру на українську пенсію доступний. Навіть без гомронів Здоровья в 60 /70/80 у всіх різне, разом зі мною 10-ку біг дідусь ~58, і так біг що мне обігнав.І там було десь з десяток чоловіків і жінок 50-70 і більше років які з непоганими результатами пробігли 10ку , звісно не рекорди, але багатьох 25р річних обігнали. Нажаль 20ку відмінили , бо сказали що весною була , а дві за рік це жирно буде.
Востаннє редагувалось yama в Вів 28 січ, 2025 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:[]Ой, мама! Пролистал последних десять+ страниц и ни одного поста от людей из моего черного списка! Что же это деется? Неужели грант животворящий закончился?
теж таке враження). Можно Ваш список в студію?
Ніт, а то холява образится і захоче моїх мізків. "Возвращение живых мертвецов" или "свежие мозги" [/quote] Просто добро побеждает зло. И как в сказке, злодеи превращаются в камни. Иглу их кощея бессрочного вот-вот сломают[/quote]
Хто сіє вітер. З чого виник найбільший скандал у закупівлях зброї і що буде з Умєровим, Безруковою та іншими
В результаті система управління закупівель зброї майже паралізована, сторони постулюють свою виключну легітимність, західні партнери ошелешені, а президент Зеленський говорить буквально про все на світі, тільки не про це.
Управлінський параліч в оборонній сфері, про який так багато говорилось на рівні експертів і військових, таки вийшов у публічну площину. І не просто вийшов, а з перспективою перерости у жалюгідне самоприниження України за часи великої війни.