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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 122091221012211122121221312214>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 11:33

  Успіх написав:Чому просто вже не живуть "на віру", знаючи "всю кухню"? А продовжують їсти кактус?© :mrgreen:

Тут играет роль сочетание двух факторов:
1. Наша склонность к полигамии.
2. Наша склонность к построению иерархии.
В условиях формального осуждения полигамности обществом, регистрация брака - самый удобный способ назначить главную жену.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 11:48

  Mimohod написав:Ой, мама! Пролистал последних десять+ страниц и ни одного поста от людей из моего черного списка! Что же это деется? Неужели грант животворящий закончился?
С прекращением финансирования море на столько очистилось, что в него стали возвращаться дельфины :)

Я взагалі думав що вас забанили навічно, розкусивши по айпі)) :mrgreen: потім правда здогадався, що якщо навіть Хантера ще не кікнули назавжди, то вам тим більше чому б не побути))

Цю гілку також читаю вже по діагоналі. Пишуть багато, цікаво лише якщо «гонять». Решта занудний шлак. От учора було цікаво, але більшість вже зачистили.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 11:52

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Чому просто вже не живуть "на віру", знаючи "всю кухню"? А продовжують їсти кактус?© :mrgreen:

Тут играет роль сочетание двух факторов:
1. Наша склонность к полигамии.
2. Наша склонность к построению иерархии.
В условиях формального осуждения полигамности обществом, регистрация брака - самый удобный способ назначить главную жену.

Баришня з якою 2-3 роки тому тусив (вона якісна медсестра , в приватних клініках, включно в реанімаціях, коротше вміє багато,) мені сказала «Сонечко, ти ж розумієш що ти вже не молоденький, і треба вже думати , хто тобі років через 10-20 поставить крапельницю, вколе укол. Я це вмію. Але май на увазі, кому залишиться твоє майно, той хай твою утку і виносить». :mrgreen: :mrgreen:

Цілком слушно доречі.
Це до теми «навіщо мужику зі статками у віці 50 +- баришня. Якщо сексуальна активність не така висока, пралка , мудьтиварка є, робот пилосос є, а клінінг також можна завжди викликати.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://zn.ua/ukr/POLITICS/v-izrajili-n ... dskij.html
Ізраїль не має проблем із резервістами та мобілізацією на військову службу, бо в країні немає подвійних стандартів у цьому питання, коли діти високопосадовців, міністрів або дипломатів не служать в армії, розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода» посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

«Я не даватиму порад Україні, але в Ізраїлі не може бути такого, що діти чиновників чи міністрів не служать в армії. Це, мабуть, дивно чути українцям, але в Ізраїлі в цьому сенсі дійсно немає подвійних стандартів», - зазначив дипломат.Він додав, що це той момент, який в першу чергу мотивує людей, оскільки вони розуміють, що в армії служить кожен, що міністри або начальник генерального штабу, або міністр оборони відправляє своїх дітей не просто до війська, а на службу в бойові частини.

«І для них це почесно. І вони готові загинути. Звичайно, ніхто не хоче гинути. Але вони розуміють, що такий ризик є. Тим не менш, це почесно, це важливо, це їхній обов'язок. Для Ізраїлю це нормально», - зазначив Бродський.

Саме тому, за його словами, проблем із мобілізацією в країні немає – резервісти після першого ж заклику приходять на місця збору добровільно – «на власних машинах, не просять повернути їм гроші за бензин, приїжджають у свої розташування, одягають форму, беруть зброю і йдуть захищати Ізраїль».
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

коли Трамп заявляє щоб припинити війну треба знизити доходи рф від нафти , Україна транспортує через свою територію російську нафту, чим дає рф заробляти 6 млрд доларів на рік , і сама отримує від рф за транспортування нафти 250 млн доларів на рік ... )))
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:03

  Успіх написав:То в тому то і питання, навіщо, чоловіки(не всі, але є таких багато) розписуються і 2й, і 3й і нанадцятий раз?
Чому просто вже не живуть "на віру", знаючи "всю кухню"? А продовжують їсти кактус?© :mrgreen:
іще раз. Щоб ніхто не мішав ісполнять обовязки, і шоб баба була спокійна, не жила на віру, а взяла майно в залог. Шо даж опасніше чим яйця класти в шухляду :lol:
Корочє, якшо вже планів розмножатись з своєю жінкою не маєш, можеш розводитись :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:05

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Чому просто вже не живуть "на віру", знаючи "всю кухню"? А продовжують їсти кактус?© :mrgreen:

Тут играет роль сочетание двух факторов:
1. Наша склонность к полигамии.
наша то можливо. :lol: Но більшість суспільства серійно моногамна.)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:08

  Hotab написав:
  Сибарит написав:
  Успіх написав:Чому просто вже не живуть "на віру", знаючи "всю кухню"? А продовжують їсти кактус?© :mrgreen:

Тут играет роль сочетание двух факторов:
1. Наша склонность к полигамии.
2. Наша склонность к построению иерархии.
В условиях формального осуждения полигамности обществом, регистрация брака - самый удобный способ назначить главную жену.

Баришня з якою 2-3 роки тому тусив (вона якісна медсестра , в приватних клініках, включно в реанімаціях, коротше вміє багато,) мені сказала «Сонечко, ти ж розумієш що ти вже не молоденький, і треба вже думати , хто тобі років через 10-20 поставить крапельницю, вколе укол. Я це вмію. Але май на увазі, кому залишиться твоє майно, той хай твою утку і виносить». :mrgreen: :mrgreen:

Цілком слушно доречі.
Це до теми «навіщо мужику зі статками у віці 50 +- баришня. Якщо сексуальна активність не така висока, пралка , мудьтиварка є, робот пилосос є, а клінінг також можна завжди викликати.

то все має прямий стосунок до війни ? Сексуальний темперамент у всіх різний, точніше це називається сексуальна конституція. Загалом гормонозамісна терапія зараз набирає популярності.Сіаліс коштує такі копійки, що навіть пенсіонеру на українську пенсію доступний. Навіть без гомронів Здоровья в 60 /70/80 у всіх різне, разом зі мною 10-ку біг дідусь ~58, і так біг що мне обігнав.І там було десь з десяток чоловіків і жінок 50-70 і більше років які з непоганими результатами пробігли 10ку , звісно не рекорди, але багатьох 25р річних обігнали. Нажаль 20ку відмінили , бо сказали що весною була , а дві за рік це жирно буде.
Востаннє редагувалось yama в Вів 28 січ, 2025 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:11

  Бетон написав:[]
  Banderlog написав:[]Ой, мама! Пролистал последних десять+ страниц и ни одного поста от людей из моего черного списка! Что же это деется? Неужели грант животворящий закончился?
теж таке враження).
Можно Ваш список в студію? :)

Ніт, а то холява образится і захоче моїх мізків.
"Возвращение живых мертвецов" или "свежие мозги" :D[/quote]
Просто добро побеждает зло. И как в сказке, злодеи превращаются в камни.
Иглу их кощея бессрочного вот-вот сломают[/quote]

Коли ти сходиш у ТЦК ?
холява
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:11

Хто сіє вітер. З чого виник найбільший скандал у закупівлях зброї і що буде з Умєровим, Безруковою та іншими

В результаті система управління закупівель зброї майже паралізована, сторони постулюють свою виключну легітимність, західні партнери ошелешені, а президент Зеленський говорить буквально про все на світі, тільки не про це. 8)

Управлінський параліч в оборонній сфері, про який так багато говорилось на рівні експертів і військових, таки вийшов у публічну площину. І не просто вийшов, а з перспективою перерости у жалюгідне самоприниження України за часи великої війни. :oops:

Через внутрішні міжусобиці українські посадовці вже виглядають для багатьох закордонних партнерів, як дикуни. :lol: Але з цим ще можна було б якось впоратися, таке Україна переживала не раз.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/01/27/7495533/

оце напотужнічали :lol:
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