Ізраїль не має проблем із резервістами та мобілізацією на військову службу, бо в країні немає подвійних стандартів у цьому питання, коли діти високопосадовців, міністрів або дипломатів не служать в армії, розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода» посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.



«Я не даватиму порад Україні, але в Ізраїлі не може бути такого, що діти чиновників чи міністрів не служать в армії. Це, мабуть, дивно чути українцям, але в Ізраїлі в цьому сенсі дійсно немає подвійних стандартів», - зазначив дипломат.Він додав, що це той момент, який в першу чергу мотивує людей, оскільки вони розуміють, що в армії служить кожен, що міністри або начальник генерального штабу, або міністр оборони відправляє своїх дітей не просто до війська, а на службу в бойові частини.



«І для них це почесно. І вони готові загинути. Звичайно, ніхто не хоче гинути. Але вони розуміють, що такий ризик є. Тим не менш, це почесно, це важливо, це їхній обов'язок. Для Ізраїлю це нормально», - зазначив Бродський.



Саме тому, за його словами, проблем із мобілізацією в країні немає – резервісти після першого ж заклику приходять на місця збору добровільно – «на власних машинах, не просять повернути їм гроші за бензин, приїжджають у свої розташування, одягають форму, беруть зброю і йдуть захищати Ізраїль».