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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 січ, 2025 12:11
Banderlog написав: Успіх написав:
То в тому то і питання, навіщо, чоловіки(не всі, але є таких багато) розписуються і 2й, і 3й і нанадцятий раз?
Чому просто вже не живуть "на віру", знаючи "всю кухню"? А продовжують їсти кактус?©
іще раз. Щоб ніхто не мішав ісполнять обовязки, і шоб баба була спокійна, не жила на віру, а взяла майно в залог. Шо даж опасніше чим яйця класти в шухляду
Корочє, якшо вже планів розмножатись з своєю жінкою не маєш, можеш розводитись
жінка - це броня, але це не точно.
Може киця вже не потребує догляду, і бронь вже не залізобетонна
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 28 січ, 2025 12:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 12:12
yama написав:
приїжджають у свої розташування, одягають форму, беруть зброю і йдуть захищати Ізраїль».
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На мой взгляд, именно это главное.
Каждый приписан к конкретной части, на конкретную должность и обучен своим обязанностям (с регулярным обновлением навыков). Никто не бросается в неизвестность.
Да прятаться бессмысленно, когда в части о тебе все знают.
По нашим понятиям, там все служат до 40 лет, пребывая большую часть времени в отпуске.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 12:15
Сибарит а как по мне основное что служат все , и очень богатьіе и дети больших шишек, не зависимо от финасового положения и должности. Если богатенький то порешать не получиться все равно будешь в том же условном окопе что и боясяки с соеднего двора . Ну если конечно не дослужился \ научился чему-то
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Додано: Вів 28 січ, 2025 12:16
Успіх написав: flyman написав:
без філіпінки не спиться
А прикинь, колись в майбутньому - заходиш в умовне атб, взяв там цукру, хліба... і на касі ще взяв в оренду 30тирічну Таню/Оксану на тиждень
Скоріше робота-Таню чи робота-Оксану.
Все йде до того що потреба в жінках зменшується.
А потреба жінок в чоловікові критично впала за останні років сто.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 12:18
Hotab написав:
Цілком слушно доречі.
Це до теми «навіщо мужику зі статками у віці 50 +- баришня. Якщо сексуальна активність не така висока, пралка , мудьтиварка є, робот пилосос є, а клінінг також можна завжди викликати.
поэтому я и говорю что институт семьи рухнул. Раньше когда было много детей женщина в одиночку (со своими родителями) их бы не подняла, поэтому мужчину априори уважали "как есть". Хоть и с недостатками лишь бы деньги в дом приносил и тяжелую работу делал. Сейчас мужчина в семье для чего? для мебели. Одного ребенка мамочка может и сама поднять с помощью бабушки/дедушки. Отец как глава семьи не нужен. Лишний человеческий фактор во всех вопросах. Я не продвигаю этот тезис, просто пытаюсь найти причину.
Hotab написав:
Пишуть багато, цікаво лише якщо «гонять»
стесняюсь спросить что в твоём понимании "гонят"?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 28 січ, 2025 12:23, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 12:20
yama написав:
то все має прямий стосунок до війни ?
чуть опосередкований але має. Шоб поняти треба хоть з рік бути тут. Чоловіки тут , жінки там. Їсти не варять, носки не стірають, супружескій долг не ісполняють а грошей на утримання іде так само якби жили разом, і даж більше.
Шо толку з жінки на відстані? Фотка сісьок? То їх півінтернету.
Питання нахіба то все прямо напрашується)
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Додано: Вів 28 січ, 2025 12:21
yama
то все має прямий стосунок до війни ?
Звичайно що так.
Захисник (бувший) Успіх цікавиться, навіщо йому дружина, проживши три роки без неї , і зрозумівши , що в свой 40+ він двічі на тиждень поганяв дінамку, і всі проблеми вирішені.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 12:22
Wirująświatła написав:
Сейчас мужчина в семье для чего?
а женщина в семье для чего?
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Додано: Вів 28 січ, 2025 12:23
yama написав:Сибарит
а как по мне основное что служат все , и очень богатьіе и дети больших шишек, не зависимо от финасового положения и должности. Если богатенький то порешать не получиться все равно будешь в том же условном окопе что и боясяки с соеднего двора . Ну если конечно не дослужился \ научился чему-то
Посол немного слукавил. Дети политиков и богатых действительно служат и погибают как погибли в эту войну сын и племянник генерала и политика Гади Айзенкота.
Вот только есть две категории которые косят от армии на вполне законных основаниях - это ультра религиозные и израильские арабы которые пользуются всеми правами израильтянина кроме одного - служить в армии
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Додано: Вів 28 січ, 2025 12:25
Примат написав: Wirująświatła написав:
Сейчас мужчина в семье для чего?
а женщина в семье для чего?
а кто ребенка родит/выростит? зачать можно и на стороне. А одинокому мужику "со стороны" ребенка не дадут. За редким исключением.
flyman написав:
жінка - це броня, але це не точно.
прикрылся ей и на штурм!
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