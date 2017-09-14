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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12211122121221312214>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:28

Червінський про дєрмака і оцю всю раша-бидлоту :!: :!:

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:29

  yama написав:Сибарит а как по мне основное что служат все , и очень богатьіе и дети больших шишек, не зависимо от финасового положения и должности. Если богатенький то порешать не получиться все равно будешь в том же условном окопе что и боясяки с соеднего двора . Ну если конечно не дослужился \ научился чему-то

Служат те кто мотивирован, или те кого последствия (моральные, законнодательные и т.д.) от ухилянства пугают больше чем служба.
У богатых опций больше порешать (откупится, выехать и т.д.), у бедных меньше (СЗЧ, прятаться, тюрьма и т.д.). А так, кто не хочет, то независимо от статуса у него есть возможность избежать службы, вопрос в последствиях.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Вів 28 січ, 2025 12:30, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:30

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Цілком слушно доречі.
Це до теми «навіщо мужику зі статками у віці 50 +- баришня. Якщо сексуальна активність не така висока, пралка , мудьтиварка є, робот пилосос є, а клінінг також можна завжди викликати.
поэтому я и говорю что институт семьи рухнул. Раньше когда было много детей женщина в одиночку (со своими родителями) их бы не подняла, поэтому мужчину априори уважали "как есть". Хоть и с недостатками лишь бы деньги в дом приносил и тяжелую работу делал. Сейчас мужчина в семье для чего? для мебели. Одного ребенка мамочка может и сама поднять с помощью бабушки/дедушки. Отец как глава семьи не нужен. Лишний человеческий фактор во всех вопросах. Я не продвигаю этот тезис, просто пытаюсь найти причину.

Все вірно. Також вважаю це ключовою причиною.
А ще є варіант 0 дітей - взагалі проблем немає.
Правда інститут сім'ї ще не рухнув, а скоріше в процесі краху.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:30

  Wirująświatła написав:а кто ребенка родит/выростит?

для чего?
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:35

  alex_dvornichenko написав:
  yama написав:Сибарит а как по мне основное что служат все , и очень богатьіе и дети больших шишек, не зависимо от финасового положения и должности. Если богатенький то порешать не получиться все равно будешь в том же условном окопе что и боясяки с соеднего двора . Ну если конечно не дослужился \ научился чему-то

Служат те кто мотивирован, или те кого последствия (моральные, законнодательные и т.д.) от ухилянства пугают больше чем служба.
У богатых опций больше порешать (откупится, выехать и т.д.), у бедных меньше (СЗЧ, прятаться, тюрьма и т.д.). А так, кто не хочет, то независимо от статуса у него есть возможность избежать службы, вопрос в последствиях.


Так в боевых войсках ЦАХАЛ служит только 30% и все по желанию.
Остальные могут пойти в джобники
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:35

  Hotab написав:yama

то все має прямий стосунок до війни ?


Звичайно що так.
Захисник (бувший) Успіх цікавиться, навіщо йому дружина, проживши три роки без неї , і зрозумівши , що в свой 40+ він двічі на тиждень поганяв дінамку, і всі проблеми вирішені.

мова про https://www.youtube.com/results?search_ ... 0%BD%D0%BE :?: НочКінО
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:35

  Примат написав:
  Wirująświatła написав:а кто ребенка родит/выростит?

для чего?

Реализация инстинкта размножения. Но мы идём по сюжету фильма "Идиократия". Те кто задаются вопросами "для чего" не рожают, а кого такие вопросы не парят, плодятся.
Ну это конечно не все так, хвататает осознанных детей, но тенденции очевидны.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Доброго дня .
Не дивлячись на ваші зневажливі повідомлення про жінок маю вам нагадати , що ви без них НІХТО і НІЩО .
Від кого з батьків діти успадковують інтелект

https://gazeta.ua/articles/science-life ... iv/1176058
холява
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:43

  alex_dvornichenko написав:
  Примат написав:
  Wirująświatła написав:а кто ребенка родит/выростит?

для чего?

Реализация инстинкта размножения. Но мы идём по сюжету фильма "Идиократия". Те кто задаются вопросами "для чего" не рожают, а кого такие вопросы не парят, плодятся.
Ну это конечно не все так, хвататает осознанных детей, но тенденции очевидны.

научились этот инстинкт приглушать "социально значимыми ценностями" (карьера и всё что можно купить за деньги). Когда стая (семья) снова станет ценностью, необходимость в детях засияет по новому.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 28 січ, 2025 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:44

  Примат написав:
  Wirująświatła написав:а кто ребенка родит/выростит?

для чего?

отдать долг
flyman
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