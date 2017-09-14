yama написав:Сибарит а как по мне основное что служат все , и очень богатьіе и дети больших шишек, не зависимо от финасового положения и должности. Если богатенький то порешать не получиться все равно будешь в том же условном окопе что и боясяки с соеднего двора . Ну если конечно не дослужился \ научился чему-то
Служат те кто мотивирован, или те кого последствия (моральные, законнодательные и т.д.) от ухилянства пугают больше чем служба. У богатых опций больше порешать (откупится, выехать и т.д.), у бедных меньше (СЗЧ, прятаться, тюрьма и т.д.). А так, кто не хочет, то независимо от статуса у него есть возможность избежать службы, вопрос в последствиях.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Вів 28 січ, 2025 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Цілком слушно доречі. Це до теми «навіщо мужику зі статками у віці 50 +- баришня. Якщо сексуальна активність не така висока, пралка , мудьтиварка є, робот пилосос є, а клінінг також можна завжди викликати.
поэтому я и говорю что институт семьи рухнул. Раньше когда было много детей женщина в одиночку (со своими родителями) их бы не подняла, поэтому мужчину априори уважали "как есть". Хоть и с недостатками лишь бы деньги в дом приносил и тяжелую работу делал. Сейчас мужчина в семье для чего? для мебели. Одного ребенка мамочка может и сама поднять с помощью бабушки/дедушки. Отец как глава семьи не нужен. Лишний человеческий фактор во всех вопросах. Я не продвигаю этот тезис, просто пытаюсь найти причину.
Все вірно. Також вважаю це ключовою причиною. А ще є варіант 0 дітей - взагалі проблем немає. Правда інститут сім'ї ще не рухнув, а скоріше в процесі краху.
yama написав:Сибарит а как по мне основное что служат все , и очень богатьіе и дети больших шишек, не зависимо от финасового положения и должности. Если богатенький то порешать не получиться все равно будешь в том же условном окопе что и боясяки с соеднего двора . Ну если конечно не дослужился \ научился чему-то
Служат те кто мотивирован, или те кого последствия (моральные, законнодательные и т.д.) от ухилянства пугают больше чем служба. У богатых опций больше порешать (откупится, выехать и т.д.), у бедных меньше (СЗЧ, прятаться, тюрьма и т.д.). А так, кто не хочет, то независимо от статуса у него есть возможность избежать службы, вопрос в последствиях.
Так в боевых войсках ЦАХАЛ служит только 30% и все по желанию. Остальные могут пойти в джобники
Wirująświatła написав:а кто ребенка родит/выростит?
для чего?
Реализация инстинкта размножения. Но мы идём по сюжету фильма "Идиократия". Те кто задаются вопросами "для чего" не рожают, а кого такие вопросы не парят, плодятся. Ну это конечно не все так, хвататает осознанных детей, но тенденции очевидны.
Wirująświatła написав:а кто ребенка родит/выростит?
для чего?
Реализация инстинкта размножения. Но мы идём по сюжету фильма "Идиократия". Те кто задаются вопросами "для чего" не рожают, а кого такие вопросы не парят, плодятся. Ну это конечно не все так, хвататает осознанных детей, но тенденции очевидны.
научились этот инстинкт приглушать "социально значимыми ценностями" (карьера и всё что можно купить за деньги). Когда стая (семья) снова станет ценностью, необходимость в детях засияет по новому.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 28 січ, 2025 12:45, всього редагувалось 1 раз.