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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12211122121221312214

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:49

  Сибарит написав:
  yama написав:приїжджають у свої розташування, одягають форму, беруть зброю і йдуть захищати Ізраїль».

На мой взгляд, именно это главное.
Каждый приписан к конкретной части, на конкретную должность и обучен своим обязанностям (с регулярным обновлением навыков). Никто не бросается в неизвестность.
Да прятаться бессмысленно, когда в части о тебе все знают.
По нашим понятиям, там все служат до 40 лет, пребывая большую часть времени в отпуске.[/quote]
До 32х младший состав
Наша вренная кафедра естественно у них не признаётся
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:50

  холява написав:Доброго дня .
Не дивлячись на ваші зневажливі повідомлення про жінок маю вам нагадати , що ви без них НІХТО і НІЩО .
Від кого з батьків діти успадковують інтелект

https://gazeta.ua/articles/science-life ... iv/1176058

а якщо чужі нюхати, то передається?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:53

  холява написав:Доброго дня .
Не дивлячись на ваші зневажливі повідомлення про жінок маю вам нагадати , що ви без них НІХТО і НІЩО .
Від кого з батьків діти успадковують інтелект

https://gazeta.ua/articles/science-life ... iv/1176058

Чем пахнет интеллект?
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:55

  Господар Вельзевула написав:.............
Да,я прогуглил уже.
Французская революция тоже вышвырнула наверх ужасных чудовищ и дегенератов, типа Марата,но так как французы-нация свободная,через небольшое время она сама раздирала на куски порожденных ею тварей.

У містах Франції на його честь названі вулиці, алеї.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 13:00

  alex_dvornichenko написав:
  Примат написав:
  Wirująświatła написав:а кто ребенка родит/выростит?

для чего?

Реализация инстинкта размножения. Но мы идём по сюжету фильма "Идиократия". Те кто задаются вопросами "для чего" не рожают, а кого такие вопросы не парят, плодятся.
Ну это конечно не все так, хвататает осознанных детей, но тенденции очевидны.

Чого ж не парять? Можливо в них просто є відповідь?) З жінками живуть з тієї ж рричини що і з котом. Тому що з ними поки інтєрєснєй))) а розписуватись є смисл тільки для ведення сумісного господарства і розмноження.
Ну а за кружку з водою то смислу нема)
Помню, здається з Шаманом, була розмова. Хтось казав це неправильно якщо жінка затуркана, не робить карєру, відбуває 8 годин а потім біжить догоджати чоловікові і дітям.
А він не такий, а общається в основному з прогресивними жінками. )
тоді понятно, що женитись смислу нема. Збіглись, накормив мясом, напоїв вином, чи в студенчєстві, бєляшом і пивом :lol: , переспали порозбігались.
на созвоні...
якщо не напрягає
а напрягає то номер заблокував.
Хто ж спорить, що блядьсьтво то весело?
Не понятно тільки чого молодьож думає що вона його винайшла? :lol:
P/s якшо то був не шаман, наперед вибачаюсь.
Banderlog
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