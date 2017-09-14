alex_dvornichenko написав: Примат написав: Wirująświatła написав:
а кто ребенка родит/выростит?
для чего?
Реализация инстинкта размножения. Но мы идём по сюжету фильма "Идиократия". Те кто задаются вопросами "для чего" не рожают, а кого такие вопросы не парят, плодятся.
Ну это конечно не все так, хвататает осознанных детей, но тенденции очевидны.
Чого ж не парять? Можливо в них просто є відповідь?) З жінками живуть з тієї ж рричини що і з котом. Тому що з ними поки інтєрєснєй))) а розписуватись є смисл тільки для ведення сумісного господарства і розмноження.
Ну а за кружку з водою то смислу нема)
Помню, здається з Шаманом, була розмова. Хтось казав це неправильно якщо жінка затуркана, не робить карєру, відбуває 8 годин а потім біжить догоджати чоловікові і дітям.
А він не такий, а общається в основному з прогресивними жінками. )
тоді понятно, що женитись смислу нема. Збіглись, накормив мясом, напоїв вином, чи в студенчєстві, бєляшом і пивом
, переспали порозбігались.
на созвоні...
якщо не напрягає
а напрягає то номер заблокував.
Хто ж спорить, що блядьсьтво то весело?
Не понятно тільки чого молодьож думає що вона його винайшла?
P/s якшо то був не шаман, наперед вибачаюсь.