yama написав:приїжджають у свої розташування, одягають форму, беруть зброю і йдуть захищати Ізраїль».
На мой взгляд, именно это главное. Каждый приписан к конкретной части, на конкретную должность и обучен своим обязанностям (с регулярным обновлением навыков). Никто не бросается в неизвестность. Да прятаться бессмысленно, когда в части о тебе все знают. По нашим понятиям, там все служат до 40 лет, пребывая большую часть времени в отпуске.[/quote] До 32х младший состав Наша вренная кафедра естественно у них не признаётся
Господар Вельзевула написав:............. Да,я прогуглил уже. Французская революция тоже вышвырнула наверх ужасных чудовищ и дегенератов, типа Марата,но так как французы-нация свободная,через небольшое время она сама раздирала на куски порожденных ею тварей.
У містах Франції на його честь названі вулиці, алеї.
Wirująświatła написав:а кто ребенка родит/выростит?
для чего?
Реализация инстинкта размножения. Но мы идём по сюжету фильма "Идиократия". Те кто задаются вопросами "для чего" не рожают, а кого такие вопросы не парят, плодятся. Ну это конечно не все так, хвататает осознанных детей, но тенденции очевидны.
Чого ж не парять? Можливо в них просто є відповідь?) З жінками живуть з тієї ж рричини що і з котом. Тому що з ними поки інтєрєснєй))) а розписуватись є смисл тільки для ведення сумісного господарства і розмноження. Ну а за кружку з водою то смислу нема) Помню, здається з Шаманом, була розмова. Хтось казав це неправильно якщо жінка затуркана, не робить карєру, відбуває 8 годин а потім біжить догоджати чоловікові і дітям. А він не такий, а общається в основному з прогресивними жінками. ) тоді понятно, що женитись смислу нема. Збіглись, накормив мясом, напоїв вином, чи в студенчєстві, бєляшом і пивом , переспали порозбігались. на созвоні... якщо не напрягає а напрягає то номер заблокував. Хто ж спорить, що блядьсьтво то весело? Не понятно тільки чого молодьож думає що вона його винайшла? P/s якшо то був не шаман, наперед вибачаюсь.
Бетон написав:Середня тривалість життя українських чоловіків знизилась з 65 до 57 років за час повномасштабної війни, — демограф
Разом з тим, Україна має чи не найнижчий показник за рівнем народжуваності у світі. Ситуація, що склалася на початок 2025 року, критична.
виходить від"ємна пенсія, яку держава має виплачувати наперед
Якщо точніше, то мінсоц в експертному висновку говорить про очікувану тривалість життя дійсно 57 р. для чоловіків. Тобто яка зараз насправді не ясно, але якщо в якійсь мірі це зниження пояснюють загибеллю, то це не дешевше, а дорожче з усіма виплатами спадкоємцям, в тому числі і з пенсіями.
Тут играет роль сочетание двух факторов: 1. Наша склонность к полигамии. 2. Наша склонность к построению иерархии. В условиях формального осуждения полигамности обществом, регистрация брака - самый удобный способ назначить главную жену.
Ти вибираєш жінку для сумістного життя . Ти ж не ДУРАК ?
То вибираєш ту з якою ти мав би дітей і провів все життя .
Ти не вмієш народжувати , тому тобі треба доглядати жінку і по здоров,ю і по бажанням , щоб твоя дитина була бажана та здорова .Це як тобі потрібен сина чи доня .
Цинічні підходи , типу народила і я сплачую аліменти не проходять , бо тоді я маю сумніви, що то було від почуттів а не від тваринного бажання . Треба КОХАТИ свій вибір ! ( Ти ж не ДУРАК ,бачив що оченькі вибирали )
Як стались якись суперечки , то треба їх вирішувати разом і прймати остаточні рішення не на основі почуттів а на спільному рішенні , колі обидві сторони добряче ПОДУМАЮТЬ .
«Але недоліки з несправедливим розподілом озброєння і техніки, неефективним використанням спеціалістів, низьким рівнем підготовки, некваліфікованим командуванням, низьким забезпеченням та, як наслідок, примусовою мобілізацією – все це знищує мотивацію. Зараз переважна більшість поповнення ЗСУ йде через бусіки ТЦК, а не рекрут-центри. І загалом я казав про це в багатьох інтерв'ю: навіть із моєю мотивацією, якби я потрапив у більшість підрозділів, які я бачу на фронті, я б відмовився виконувати задачі з таким підходом», – підкреслив військовий.
Філімонов наголосив, що замість того, щоб змушувати людей служити, варто створити умови, де кожен зможе реалізувати свої сильні сторони. Для того, щоб це забезпечити, треба:
Створити прозору систему рекрутингу – людина має розуміти, що потрапить саме в той підрозділ і на ту посаду, куди хоче; Забезпечити справедливий розподіл техніки й озброєння; Підвищити кваліфікацію командирів. Солдат має бути впевнений у тому, кому довіряє своє життя; Змінити підхід до підготовки. Новобранець має проходити базову військову підготовку і злагодження в тому підрозділі, де буде проходити службу; Переглянути базове забезпечення солдата – державне забезпечення не покриває мінімальну потребу бійця; Створювати нові бригади тільки на базі досвідчених і ефективних підрозділів; Запустити інформаційну кампанію, в якій будуть вказані всі переваги служби в армії і результати реформи. https://glavcom.ua/country/society/jak- ... 42326.html
Для кожної людини по разному . Ми сприймаємо людину коли її побачимо (чи фото , аватар ), почуємо , ПОНЮХАЄМО . Для того у нас є п,ять почуттів Очі , слух , обоняння , тактільне , вкус . Раніше ще було почуття передбачення, но воно було втрачено у процесі еволюції .
З того що я чув від тебе і бачив і читав , то не самі гарні почуття . То ти пишеш що воював , то лейтенант , то зам комбата , то поранен ,але 100 карти нема . А що в тебе на душі , напевно ти і сам не відаєш .
Ти вибираєш жінку для сумістного життя . Ти ж не ДУРАК ?
То вибираєш ту з якою ти мав би дітей і провів все життя .
...
Цинічні підходи , типу народила і я сплачую аліменти не проходять , бо тоді я маю сумніви, що то було від почуттів а не від тваринного бажання . Треба КОХАТИ свій вибір ! ( Ти ж не ДУРАК ,бачив що оченькі вибирали )
.
) треба то одне. Але хіба Ви не бачите як навколо люди живуть? Почуття як і тваринні бажання вони ж не вічні. З якою б провів, то понятно. Але бути певним що так і буде, по крайній мірі наївно. Щодо кохання як безумовної причини женитись, я б поспорив, кохання то обично видається бонусом на початку щоб знюхались і завели дітей а далі якщо вогонь не підтримується , він гасне. Обично років за 3.