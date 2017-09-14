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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1221312214122151221612217>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 13:41

  alex_dvornichenko написав:Реализация инстинкта размножения. Но мы идём по сюжету фильма "Идиократия". Те кто задаются вопросами "для чего" не рожают, а кого такие вопросы не парят, плодятся.
Ну это конечно не все так, хвататает осознанных детей, но тенденции очевидны.

В "Идиократии" бідні/тупі народжували, багаті/розумні ні. Такого немає і близько.
Народжувати не хоче ніхто, в основному якраз бідні не хочуть. Ніяка "Идиократия" нам не світить.

Але поки що глобальної проблеми немає. Індія/Африка поки що народжують достатньо. Для Європи/Америки проблема поки що(точніше останніх 30-40 років) вирішується міграцією.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 13:48

  холява написав:
  барабашов написав:
  холява написав:Доброго дня .
Не дивлячись на ваші зневажливі повідомлення про жінок маю вам нагадати , що ви без них НІХТО і НІЩО .
Від кого з батьків діти успадковують інтелект

https://gazeta.ua/articles/science-life ... iv/1176058

Чем пахнет интеллект?


Для кожної людини по разному .
Ми сприймаємо людину коли її побачимо (чи фото , аватар ), почуємо , ПОНЮХАЄМО .
Для того у нас є п,ять почуттів
Очі , слух , обоняння , тактільне , вкус .
Раніше ще було почуття передбачення, но воно було втрачено у процесі еволюції .

З того що я чув від тебе і бачив і читав , то не самі гарні почуття .
То ти пишеш що воював , то лейтенант , то зам комбата , то поранен ,але 100 карти нема .
А що в тебе на душі , напевно ти і сам не відаєш .

А ты воював?
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 13:52

- лейтенант Барабашов, ти на війні був?
- Ну!
- Що «ну»?
- Ну не був…

:D

Статус УБД дається за «безпосередню участь»
«Безпосередні участь» це не лише нанесення вогневого враження.
Це також і підрозділи підтримки бойових дій: той самий технік літака вертольота, який готує цю техніку до вильоту. (Не дуже впевнених на рахунок всіх літаків.. які стоять далеко від ЛБЗ.. але вертольоти стоять зазвичай 50-70 , все частіше до 150 км, і там техніки отримують) Це вивіз поранених із зони бойових дій. Це і польові шпиталі,

Я отримував на початку 15-го саме за вогневе враження. Але після широкомасштабного я займався лише мед евакуацією, доставкою вантажів та перекидання десантних груп. Ті, у кого УБД не було, за таку участь його отримували.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 січ, 2025 14:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 13:54

  detroytred написав:«Але недоліки з несправедливим розподілом озброєння і техніки, неефективним використанням спеціалістів, низьким рівнем підготовки, некваліфікованим командуванням, низьким забезпеченням та, як наслідок, примусовою мобілізацією – все це знищує мотивацію. Зараз переважна більшість поповнення ЗСУ йде через бусіки ТЦК, а не рекрут-центри. І загалом я казав про це в багатьох інтерв'ю: навіть із моєю мотивацією, якби я потрапив у більшість підрозділів, які я бачу на фронті, я б відмовився виконувати задачі з таким підходом», – підкреслив військовий.

Філімонов наголосив, що замість того, щоб змушувати людей служити, варто створити умови, де кожен зможе реалізувати свої сильні сторони. Для того, щоб це забезпечити, треба:

Створити прозору систему рекрутингу – людина має розуміти, що потрапить саме в той підрозділ і на ту посаду, куди хоче;
И много будет желающих в пехоту (в штурмовики)?
Боюсь, большинство захочет в дронщики на западной границе. :)
Забезпечити справедливий розподіл техніки й озброєння;
Підвищити кваліфікацію командирів. Солдат має бути впевнений у тому, кому довіряє своє життя;
І як це зробити?
Змінити підхід до підготовки. Новобранець має проходити базову військову підготовку і злагодження в тому підрозділі, де буде проходити службу;
Т.е. новобранца отправить в действующую часть, которая участвует в боевых действиях = отправить на фронт без всякой подготовки.
Переглянути базове забезпечення солдата – державне забезпечення не покриває мінімальну потребу бійця;
Ничего сказать не могу.
Пусть выскажутся те, кто в армии.
Створювати нові бригади тільки на базі досвідчених і ефективних підрозділів;
Это не "створювання нових бригад", а доукомплектование старых. Иди их укрупнение типа преобразования батальона в бригаду/полк.
Запустити інформаційну кампанію, в якій будуть вказані всі переваги служби в армії і результати реформи.
https://glavcom.ua/country/society/jak- ... 42326.html
Какой реформы?
Слишком много стало специалистов, знающих как преобразовать армию.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 13:54

  холява написав:Banderlog

Ти вибираєш жінку для сумістного життя .
Ти ж не ДУРАК ?

То вибираєш ту з якою ти мав би дітей і провів все життя .

Ти не вмієш народжувати , тому тобі треба доглядати жінку і по здоров,ю і по бажанням , щоб твоя дитина була бажана та здорова .Це як тобі потрібен сина чи доня .

Цинічні підходи , типу народила і я сплачую аліменти не проходять , бо тоді я маю сумніви, що то було від почуттів а не від тваринного бажання .
Треба КОХАТИ свій вибір ! ( Ти ж не ДУРАК ,бачив що оченькі вибирали )

Як стались якись суперечки , то треба їх вирішувати разом і прймати остаточні рішення не на основі почуттів а на спільному рішенні , колі обидві сторони добряче ПОДУМАЮТЬ .

Вибирає не чоловік, а жінка. Чоловік пропонує.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 13:56

  ЛАД написав:А что насчёт полиандрии?

А вот на дискриминации Вы меня не поймаете 😁
Изначально вопрос ставился о смысле брака для мужчин.
Исходя из принципа всеобщего равенства, для женщин брак - это возможность назначить главного мужа 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Щодо кохання як безумовної причини женитись, я б поспорив, кохання то обично видається бонусом на початку щоб знюхались і завели дітей а далі якщо вогонь не підтримується , він гасне. Обично років за 3.


припустимо, що почуття згасли, якщо на 100%, то на 70%
але якщо жінка добре піклується за чоловіком, за дітьми (якщо вона не линива, не спить до 1300ї), в хаті прибрано і обід вчасно, то цім вона вже заслуговує на добре ставлення від чоловіка, а діти - той міцний клей, який роками тримає шлюб (коли пара разом проходить всі випробування, коли діти хворіють і батьки старіють),
якщо все вимірювати тільки сексуальною привабливістю, тоді- це реальне скотство, завжди буде приваблювати дружина друга(чи брата)
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 13:59

  холява написав:Для того у нас є п,ять почуттів
Очі , слух , обоняння , тактільне , вкус .

деревня
У людини шість органів чуття:
орган зору — око,
орган слуху — вухо,
орган дотику — шкіра,
орган нюху — ніс,
орган смаку — язик,
орган рівноваги — вестибулярний апарат.

Біологія 8 клас
https://www.miyklas.com.ua/p/biologiya/ ... c1fa55231f


а список эмоций слабо перечислить?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 28 січ, 2025 14:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 13:59

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:А что насчёт полиандрии?

А вот на дискриминации Вы меня не поймаете 😁
Изначально вопрос ставился о смысле брака для мужчин.
Исходя из принципа всеобщего равенства, для женщин брак - это возможность назначить главного мужа 😁

Тогда согласен.
Только, по-моему, в обоих случаях, скорее, не главного/ю, а официального/ю. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:02

Banderlog

ПЛЯ ...... то ти підтримуй той вогонь !(ватру )

Розуміеш , то жінка !
Вона виносила для тебе дітей , викохала , винянчила , виростила .
Як ти чимось не задоволенний ти повинен їй це озвучити .
А не ото , я не задоволен що відсилаю їй гроші , а вона кофтинки собі купує .
Вона жінка , ПОВИННА добре виглядати !
Ну хочаб за для того щоб у тебе було бажання її ....."бачити "
холява
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