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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 січ, 2025 13:41
alex_dvornichenko написав:
Реализация инстинкта размножения. Но мы идём по сюжету фильма "Идиократия". Те кто задаются вопросами "для чего" не рожают, а кого такие вопросы не парят, плодятся.
Ну это конечно не все так, хвататает осознанных детей, но тенденции очевидны.
В "Идиократии" бідні/тупі народжували, багаті/розумні ні. Такого немає і близько.
Народжувати не хоче ніхто, в основному якраз бідні не хочуть. Ніяка "Идиократия" нам не світить.
Але поки що глобальної проблеми немає. Індія/Африка поки що народжують достатньо. Для Європи/Америки проблема поки що(точніше останніх 30-40 років) вирішується міграцією.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 13:48
холява написав: барабашов написав:
Чем пахнет интеллект?
Для кожної людини по разному .
Ми сприймаємо людину коли її побачимо (чи фото , аватар ), почуємо , ПОНЮХАЄМО .
Для того у нас є п,ять почуттів
Очі , слух , обоняння , тактільне , вкус .
Раніше ще було почуття передбачення, но воно було втрачено у процесі еволюції .
З того що я чув від тебе і бачив і читав , то не самі гарні почуття .
То ти пишеш що воював , то лейтенант , то зам комбата , то поранен ,але 100 карти нема .
А що в тебе на душі , напевно ти і сам не відаєш .
А ты воював?
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Додано: Вів 28 січ, 2025 13:52
- лейтенант Барабашов, ти на війні був?
- Ну!
- Що «ну»?
- Ну не був…
Статус УБД дається за «безпосередню участь»
«Безпосередні участь» це не лише нанесення вогневого враження.
Це також і підрозділи підтримки бойових дій: той самий технік літака вертольота, який готує цю техніку до вильоту. (Не дуже впевнених на рахунок всіх літаків.. які стоять далеко від ЛБЗ.. але вертольоти стоять зазвичай 50-70 , все частіше до 150 км, і там техніки отримують) Це вивіз поранених із зони бойових дій. Це і польові шпиталі,
Я отримував на початку 15-го саме за вогневе враження. Але після широкомасштабного я займався лише мед евакуацією, доставкою вантажів та перекидання десантних груп. Ті, у кого УБД не було, за таку участь його отримували.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 28 січ, 2025 14:01, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 13:54
detroytred написав:
«Але недоліки з несправедливим розподілом озброєння і техніки, неефективним використанням спеціалістів, низьким рівнем підготовки, некваліфікованим командуванням, низьким забезпеченням та, як наслідок, примусовою мобілізацією – все це знищує мотивацію. Зараз переважна більшість поповнення ЗСУ йде через бусіки ТЦК, а не рекрут-центри. І загалом я казав про це в багатьох інтерв'ю: навіть із моєю мотивацією, якби я потрапив у більшість підрозділів, які я бачу на фронті, я б відмовився виконувати задачі з таким підходом», – підкреслив військовий.
Філімонов наголосив, що замість того, щоб змушувати людей служити, варто створити умови, де кожен зможе реалізувати свої сильні сторони. Для того, щоб це забезпечити, треба:
Створити прозору систему рекрутингу – людина має розуміти, що потрапить саме в той підрозділ і на ту посаду, куди хоче;
И много будет желающих в пехоту (в штурмовики)?
Боюсь, большинство захочет в дронщики на западной границе.
Забезпечити справедливий розподіл техніки й озброєння;
Підвищити кваліфікацію командирів. Солдат має бути впевнений у тому, кому довіряє своє життя;
І як це зробити?
Змінити підхід до підготовки. Новобранець має проходити базову військову підготовку і злагодження в тому підрозділі, де буде проходити службу;
Т.е. новобранца отправить в действующую часть, которая участвует в боевых действиях = отправить на фронт без всякой подготовки.
Переглянути базове забезпечення солдата – державне забезпечення не покриває мінімальну потребу бійця;
Ничего сказать не могу.
Пусть выскажутся те, кто в армии.
Створювати нові бригади тільки на базі досвідчених і ефективних підрозділів;
Это не "створювання нових бригад", а доукомплектование старых. Иди их укрупнение типа преобразования батальона в бригаду/полк.
Какой реформы?
Слишком много стало специалистов, знающих как преобразовать армию.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 13:54
холява написав:Banderlog
Ти вибираєш жінку для сумістного життя .
Ти ж не ДУРАК ?
То вибираєш ту з якою ти мав би дітей і провів все життя .
Ти не вмієш народжувати , тому тобі треба доглядати жінку і по здоров,ю і по бажанням , щоб твоя дитина була бажана та здорова .Це як тобі потрібен сина чи доня .
Цинічні підходи , типу народила і я сплачую аліменти не проходять , бо тоді я маю сумніви, що то було від почуттів а не від тваринного бажання .
Треба КОХАТИ свій вибір ! ( Ти ж не ДУРАК ,бачив що оченькі вибирали )
Як стались якись суперечки , то треба їх вирішувати разом і прймати остаточні рішення не на основі почуттів а на спільному рішенні , колі обидві сторони добряче ПОДУМАЮТЬ .
Вибирає не чоловік, а жінка. Чоловік пропонує.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 13:56
ЛАД написав:
А что насчёт полиандрии?
А вот на дискриминации Вы меня не поймаете 😁
Изначально вопрос ставился о смысле брака для мужчин.
Исходя из принципа всеобщего равенства, для женщин брак - это возможность назначить главного мужа 😁
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Додано: Вів 28 січ, 2025 13:58
Banderlog написав:
Щодо кохання як безумовної причини женитись, я б поспорив, кохання то обично видається бонусом на початку щоб знюхались і завели дітей а далі якщо вогонь не підтримується , він гасне. Обично років за 3.
припустимо, що почуття згасли, якщо на 100%, то на 70%
але якщо жінка добре піклується за чоловіком, за дітьми (якщо вона не линива, не спить до 1300ї), в хаті прибрано і обід вчасно, то цім вона вже заслуговує на добре ставлення від чоловіка, а діти - той міцний клей, який роками тримає шлюб (коли пара разом проходить всі випробування, коли діти хворіють і батьки старіють),
якщо все вимірювати тільки сексуальною привабливістю, тоді- це реальне скотство, завжди буде приваблювати дружина друга(чи брата)
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Додано: Вів 28 січ, 2025 13:59
холява написав:
Для того у нас є п,ять почуттів
Очі , слух , обоняння , тактільне , вкус .
деревня
а список эмоций слабо перечислить?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 28 січ, 2025 14:02, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 13:59
Сибарит написав: ЛАД написав:
А что насчёт полиандрии?
А вот на дискриминации Вы меня не поймаете 😁
Изначально вопрос ставился о смысле брака для мужчин.
Исходя из принципа всеобщего равенства, для женщин брак - это возможность назначить главного мужа 😁
Тогда согласен.
Только, по-моему, в обоих случаях, скорее, не главного/ю, а официального/ю.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 14:02
Banderlog
ПЛЯ ...... то ти підтримуй той вогонь !(ватру )
Розуміеш , то жінка !
Вона виносила для тебе дітей , викохала , винянчила , виростила .
Як ти чимось не задоволенний ти повинен їй це озвучити .
А не ото , я не задоволен що відсилаю їй гроші , а вона кофтинки собі купує .
Вона жінка , ПОВИННА добре виглядати !
Ну хочаб за для того щоб у тебе було бажання її ....."бачити "
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