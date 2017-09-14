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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 січ, 2025 14:03
prodigy написав:
.........
припустимо, що почуття згасли, якщо на 100%, то на 70%
але якщо жінка добре піклується за чоловіком, за дітьми (якщо вона не линива, не спить до 1300ї), в хаті прибрано і обід вчасно, то цім вона вже заслуговує на добре ставлення від чоловіка, ...
Так, может, при таком подходе лучше домработница?
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ЛАД
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Додано: Вів 28 січ, 2025 14:04
Wirująświatła написав: холява написав:
Для того у нас є п,ять почуттів
Очі , слух , обоняння , тактільне , вкус .
деревня
а список эмоций слабо перечислить?
Ну ладно.. 5 з 6 назвав. А орган рівноваги наприклад у пʼяного не працює
Та і взагалі отой вестибулярний дуже різний у всіх від природи (чутливий, не чутливий) . І все це є нормою.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 28 січ, 2025 14:06, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 14:05
ЛАД написав:
Только, по-моему, в обоих случаях, скорее, не главного/ю, а официального/ю.
Любите же Вы о формулировках спорить 😁
В такой формулировке утверждение теряет смысл, ибо получается официальность ради официальности 😁
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Сибарит
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Додано: Вів 28 січ, 2025 14:06
холява написав:Banderlog
ПЛЯ ...... то ти підтримуй той вогонь !(ватру )
Розуміеш , то жінка !
Вона виносила для тебе дітей , викохала , винянчила , виростила .
Як ти чимось не задоволенний ти повинен їй це озвучити .
А не ото , я не задоволен що відсилаю їй гроші , а вона кофтинки собі купує .
Вона жінка , ПОВИННА добре виглядати !
Ну хочаб за для того щоб у тебе було бажання її ....."бачити "
"Підтримувати вогонь" повинен тільки чоловік?
Жінка не може бути чимось незадоволена? Чи тільки тим, що не може купити зайву кофтинку?
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ЛАД
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Додано: Вів 28 січ, 2025 14:09
Сибарит написав: ЛАД написав:
Только, по-моему, в обоих случаях, скорее, не главного/ю, а официального/ю.
Любите же Вы о формулировках спорить 😁
В такой формулировке утверждение теряет смысл, ибо получается официальность ради официальности 😁
Официальность ради прав наследования, алиментов (хотя сейчас официальность для этого не совсем обязательна) и т.п.
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ЛАД
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Додано: Вів 28 січ, 2025 14:09
ЛАД
Кофтинка в 140 дол не входить!!
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Hotab
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Додано: Вів 28 січ, 2025 14:13
Hotab написав:ЛАД
Кофтинка в 140 дол не входить!!
По-разному бывает.
"Кофтинки" у каждого свои. Может и в 1400 долл. не входить/не хватать.
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ЛАД
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Додано: Вів 28 січ, 2025 14:14
барабанов написав:
А ты воював?
Так , я воював , в мене навіть війсковий квіток є , зо всіма відмітками , номер зброї вписан (2 рази)
УБД дали .
Но те не головне ...
Головне для мене ті , кому я надавав допомогу і вони залишились при доброму здоров,ї.
Нажал були й ті кому я вже не зміг допомогти .
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Додано: Вів 28 січ, 2025 14:17
flyman
Ініциатором відносин може бути хто завгодно .
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Додано: Вів 28 січ, 2025 14:18
холява написав: барабанов написав:
А ты воював?
Так , я воював , в мене навіть війсковий квіток є , зо всіма відмітками , номер зброї вписан (2 рази)
УБД дали .
Но те не головне ...
Головне для мене ті , кому я надавав допомогу і вони залишились при доброму здоров,ї.
Нажал були й ті кому я вже не зміг допомогти .
Коли потрібно пояснювати, то непотрібно пояснювати.
У нас так повелось, що чим махровіший ухилянт, тим більше він кривляється: «а, ну ти ж не на нулі був, то ти нє щітаєцца».
Я думаю що людині з «нуля» такий ухилянт казав би «нє, штурмавік живйот 3-4 дня, ну а ти ж ні пагіб, значіт ти ні настоящій».
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Hotab
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