Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 січ, 2025 14:21
Wirująświatła Ти вмієш органом своеї рівноваги відчути людину ? яке ви ОПЕЗДЕКЕЛУВАТЄ !
холява
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Додано: Вів 28 січ, 2025 14:25
Hotab написав: холява написав: барабанов написав:
А ты воював?
Так , я воював , в мене навіть війсковий квіток є , зо всіма відмітками , номер зброї вписан (2 рази)
УБД дали .
Но те не головне ...
Головне для мене ті , кому я надавав допомогу і вони залишились при доброму здоров,ї.
Нажал були й ті кому я вже не зміг допомогти .
Коли потрібно пояснювати, то непотрібно пояснювати.
У нас так повелось, що чим махровіший ухилянт, тим більше він кривляється: «а, ну ти ж не на нулі був, то ти нє щітаєцца».
Я думаю що людині з «нуля» такий ухилянт казав би «нє, штурмавік живйот 3-4 дня, ну а ти ж ні пагіб, значіт ти ні настоящій».
+++
Дякую , але не дуже хтів накаляти відносини ...
холява
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Додано: Вів 28 січ, 2025 14:28
Schmit
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Додано: Вів 28 січ, 2025 14:32
andrijk777 написав:
Народжувати не хоче ніхто, в основному якраз бідні не хочуть. Ніяка "Идиократия" нам не світить.
чого ж ніхто? Є люди що народжують. В основному ті хто
не в інформаційній повістці. Віруючі, протестанти, цигани)))
Banderlog
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Додано: Вів 28 січ, 2025 14:33
Сибарит написав: ЛАД написав:
Только, по-моему, в обоих случаях, скорее, не главного/ю, а официального/ю.
Любите же Вы о формулировках спорить 😁
В такой формулировке утверждение теряет смысл, ибо получается официальность ради официальности 😁
запорєбрікове МД це називає госжєна
flyman
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Додано: Вів 28 січ, 2025 14:33
Стаття на тему, як моск.пропагандон.машина роздуває анти-ТЦК істерію і схиляє всіх здатись...:
https://www.facebook.com/story.php?stor ... 8839255515
Цікаво, чи тут комусь платять... 😂
Але от з грошима неясно.
Спочатку написали про 500млн$/рік
А потім, що на 2025 рік заплановано аж 1.43млрд$😳 А це ж капець, майже втричі...
Bobua
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