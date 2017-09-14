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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12214122151221612217

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:21

Wirująświatła

Ти вмієш органом своеї рівноваги відчути людину ?

яке ви ОПЕЗДЕКЕЛУВАТЄ !
холява
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:25

  Hotab написав:
  холява написав:
  барабанов написав:
А ты воював?


Так , я воював , в мене навіть війсковий квіток є , зо всіма відмітками , номер зброї вписан (2 рази)
УБД дали .
Но те не головне ...
Головне для мене ті , кому я надавав допомогу і вони залишились при доброму здоров,ї.
Нажал були й ті кому я вже не зміг допомогти .

Коли потрібно пояснювати, то непотрібно пояснювати.
У нас так повелось, що чим махровіший ухилянт, тим більше він кривляється: «а, ну ти ж не на нулі був, то ти нє щітаєцца».
Я думаю що людині з «нуля» такий ухилянт казав би «нє, штурмавік живйот 3-4 дня, ну а ти ж ні пагіб, значіт ти ні настоящій».


+++
Дякую , але не дуже хтів накаляти відносини ...
холява
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:28

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:32

  andrijk777 написав:Народжувати не хоче ніхто, в основному якраз бідні не хочуть. Ніяка "Идиократия" нам не світить.


чого ж ніхто? Є люди що народжують. В основному ті хто
не в інформаційній повістці. Віруючі, протестанти, цигани)))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:33

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Только, по-моему, в обоих случаях, скорее, не главного/ю, а официального/ю. :)

Любите же Вы о формулировках спорить 😁
В такой формулировке утверждение теряет смысл, ибо получается официальность ради официальности 😁

запорєбрікове МД це називає госжєна
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:33

Стаття на тему, як моск.пропагандон.машина роздуває анти-ТЦК істерію і схиляє всіх здатись...:

https://www.facebook.com/story.php?stor ... 8839255515

Цікаво, чи тут комусь платять... 😂

Але от з грошима неясно.
Спочатку написали про 500млн$/рік
А потім, що на 2025 рік заплановано аж 1.43млрд$😳 А це ж капець, майже втричі...
Bobua
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