RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 122141221512216122171221812219>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:03

  prodigy написав:.........
припустимо, що почуття згасли, якщо на 100%, то на 70%
але якщо жінка добре піклується за чоловіком, за дітьми (якщо вона не линива, не спить до 1300ї), в хаті прибрано і обід вчасно, то цім вона вже заслуговує на добре ставлення від чоловіка, ...

Так, может, при таком подходе лучше домработница? :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32722
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:04

  Wirująświatła написав:
  холява написав:Для того у нас є п,ять почуттів
Очі , слух , обоняння , тактільне , вкус .

деревня
У людини шість органів чуття:
орган зору — око,
орган слуху — вухо,
орган дотику — шкіра,
орган нюху — ніс,
орган смаку — язик,
орган рівноваги — вестибулярний апарат.

Біологія 8 клас
https://www.miyklas.com.ua/p/biologiya/ ... c1fa55231f


а список эмоций слабо перечислить?

Ну ладно.. 5 з 6 назвав. А орган рівноваги наприклад у пʼяного не працює :P
Та і взагалі отой вестибулярний дуже різний у всіх від природи (чутливий, не чутливий) . І все це є нормою.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 січ, 2025 14:06, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 14175
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:05

  ЛАД написав:Только, по-моему, в обоих случаях, скорее, не главного/ю, а официального/ю. :)

Любите же Вы о формулировках спорить 😁
В такой формулировке утверждение теряет смысл, ибо получается официальность ради официальности 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7709
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6406 раз.
Подякували: 21393 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:06

  холява написав:Banderlog

ПЛЯ ...... то ти підтримуй той вогонь !(ватру )

Розуміеш , то жінка !
Вона виносила для тебе дітей , викохала , винянчила , виростила .
Як ти чимось не задоволенний ти повинен їй це озвучити .
А не ото , я не задоволен що відсилаю їй гроші , а вона кофтинки собі купує .
Вона жінка , ПОВИННА добре виглядати !
Ну хочаб за для того щоб у тебе було бажання її ....."бачити "
"Підтримувати вогонь" повинен тільки чоловік?
Жінка не може бути чимось незадоволена? Чи тільки тим, що не може купити зайву кофтинку?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32722
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:09

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Только, по-моему, в обоих случаях, скорее, не главного/ю, а официального/ю. :)

Любите же Вы о формулировках спорить 😁
В такой формулировке утверждение теряет смысл, ибо получается официальность ради официальности 😁

Официальность ради прав наследования, алиментов (хотя сейчас официальность для этого не совсем обязательна) и т.п.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32722
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:14

  барабанов написав:
А ты воював?


Так , я воював , в мене навіть війсковий квіток є , зо всіма відмітками , номер зброї вписан (2 рази)
УБД дали .
Но те не головне ...
Головне для мене ті , кому я надавав допомогу і вони залишились при доброму здоров,ї.
Нажал були й ті кому я вже не зміг допомогти .
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5050
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:17

flyman

Ініциатором відносин може бути хто завгодно .
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5050
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:18

  холява написав:
  барабанов написав:
А ты воював?


Так , я воював , в мене навіть війсковий квіток є , зо всіма відмітками , номер зброї вписан (2 рази)
УБД дали .
Но те не головне ...
Головне для мене ті , кому я надавав допомогу і вони залишились при доброму здоров,ї.
Нажал були й ті кому я вже не зміг допомогти .

Коли потрібно пояснювати, то непотрібно пояснювати.
У нас так повелось, що чим махровіший ухилянт, тим більше він кривляється: «а, ну ти ж не на нулі був, то ти нє щітаєцца».
Я думаю що людині з «нуля» такий ухилянт казав би «нє, штурмавік живйот 3-4 дня, ну а ти ж ні пагіб, значіт ти ні настоящій».
Hotab
 
Повідомлень: 14175
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:25

  Hotab написав:
  холява написав:
  барабанов написав:
А ты воював?


Так , я воював , в мене навіть війсковий квіток є , зо всіма відмітками , номер зброї вписан (2 рази)
УБД дали .
Но те не головне ...
Головне для мене ті , кому я надавав допомогу і вони залишились при доброму здоров,ї.
Нажал були й ті кому я вже не зміг допомогти .

Коли потрібно пояснювати, то непотрібно пояснювати.
У нас так повелось, що чим махровіший ухилянт, тим більше він кривляється: «а, ну ти ж не на нулі був, то ти нє щітаєцца».
Я думаю що людині з «нуля» такий ухилянт казав би «нє, штурмавік живйот 3-4 дня, ну а ти ж ні пагіб, значіт ти ні настоящій».


+++
Дякую , але не дуже хтів накаляти відносини ...
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5050
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:28

Schmit
 
Повідомлень: 4758
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 122141221512216122171221812219>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 82643
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 256569
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 901356
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6132)
28.01.2025 14:27
Ринок ОВДП (7363)
28.01.2025 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.