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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1221512216122171221812219>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:32

  andrijk777 написав:Народжувати не хоче ніхто, в основному якраз бідні не хочуть. Ніяка "Идиократия" нам не світить.


чого ж ніхто? Є люди що народжують. В основному ті хто
не в інформаційній повістці. Віруючі, протестанти, цигани)))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:33

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Только, по-моему, в обоих случаях, скорее, не главного/ю, а официального/ю. :)

Любите же Вы о формулировках спорить 😁
В такой формулировке утверждение теряет смысл, ибо получается официальность ради официальности 😁

запорєбрікове МД це називає госжєна
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:33

Стаття на тему, як моск.пропагандон.машина роздуває анти-ТЦК істерію і схиляє всіх здатись...:

https://www.facebook.com/story.php?stor ... 8839255515

Цікаво, чи тут комусь платять... 😂

Але от з грошима неясно.
Спочатку написали про 500млн$/рік
А потім, що на 2025 рік заплановано аж 1.43млрд$😳 А це ж капець, майже втричі...
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:41

Мера Дрогобича оштрафували через невиконання плану мобілізації. :lol:
Мер зазначив, що рішення про штраф буде оскаржене в суді.
«Те, що нам інкримінують невиконання програми мобілізації за грудень, це можна застосувати до кожного мера в Україні. Яким чином я можу доставити людину до військкомату?», — каже Кучма.

Голів кількох міст, серед яких Дрогобич, Трускавець, Східниця, Борислав та Меденичі, оштрафували за невиконання плану мобілізації.
https://tvoemisto.tv/news/mer_drogobych ... 72827.html

так й боневтіка штрафануть за невиконання :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:44

  холява написав:Banderlog

ПЛЯ ...... то ти підтримуй той вогонь !(ватру )

Розуміеш , то жінка !
Вона виносила для тебе дітей , викохала , винянчила , виростила .
Як ти чимось не задоволенний ти повинен їй це озвучити .
А не ото , я не задоволен що відсилаю їй гроші , а вона кофтинки собі купує .
Вона жінка , ПОВИННА добре виглядати !
Ну хочаб за для того щоб у тебе було бажання її ....."бачити "

та шо Ви мене переконуєте?)
Я за) на даному серійному етапі я моногамний і даж офіційно)
Кажу в цім питанні в оточуючому середвищі є варіабельність. І розлука не сприяє міцності сімейних уз.
Якщо таки хочеться про мене то з самодурства тільки заборонив курити декоративну косметику і чогось інстограм)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Якщо таки хочеться про мене то з самодурства тільки заборонив курити декоративну косметику і чогось інстограм)

Підлеглим? Ото у вас там розважаються як можуть
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:55

  prodigy написав:Чи вистачить для цього Михайла Драпатого, мабуть ні, але сподіваюсь на те, що вдастся покращити
сітуацію (в Харківській області спрацювало, звізно що главком Сирський додав допомогу)
Олександру Сирському треба більше делегувати повноваження своїм підлеглим генерал (тим на кого можно покластись, Михайло Драпатий один з таких)
Бажаю Михайлу Драпатому військової вдачі, гарних офіцерів в допомогу
Юрий Бутусов в кінці відео додає перелік пунктів-які має вирішити генерал-майор Драпатий, від себе додам-що нові бригади (які не мають досвіду бойових дій)-треба по батальонно додавати к нашим досвідченим бригадам (тільки не давати їм окрему ділянку скажемо 2-3км), а щоб вони воювали поруч з виснаженими бригадами (не знаю, чи це можливо), наприклад ботальон 92ї бригади тримає оборону на діляні 3км, їм додають в посилення батальон 161ї бригади (і комбат 161ї підпорядковується комбату 92ї), бо повністю розформувати нові бригади-це втрата величезної кількості бюджету МО на вітер


Попередник гл Гнатов не менш досвідчений принциповий і т.д., ніж Драпатий.
""Генерал-майор Андрій Гнатов направлений у Генеральний штаб на посаду заступника начальника Генштабу, і його завдання – це новий рівень підготовки оперативних штабів та вища Якість взаємодії між штабами й фронтом. Ми обговорили ці та деякі інші зміни з Головкомом Олександром Сирським – на всіх рівнях завдання поставлені", – сказав Зеленський."
https://tsn.ua/ato/generala-andriya-gna ... 52857.html

Ключове, що вказав Бутусов - те, що Драпатий не "людина Сирського".
І багато що буде залежати чи буде в нього самостійність.

Які будуть наслідки отакої дійсно принципової зміни? Будемо сподіватися, що добрі.

Все інше вказане Бутусовим спільне для обох.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:11

  Bobua написав:Стаття на тему, як моск.пропагандон.машина роздуває анти-ТЦК істерію і схиляє всіх здатись...:

https://www.facebook.com/story.php?stor ... 8839255515

Цікаво, чи тут комусь платять... 😂

Але от з грошима неясно.
Спочатку написали про 500млн$/рік
А потім, що на 2025 рік заплановано аж 1.43млрд$😳 А це ж капець, майже втричі...

Все видео бусификаций в телеге сняты на Мосфильме?
Особенно те там где пожилых водителей С/Д/Е из-за руля молодые полицията с бородачами выбивают.
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:12

  холява написав:Banderlog

Ти вибираєш жінку для сумістного життя .
Ти ж не ДУРАК ?

То вибираєш ту з якою ти мав би дітей і провів все життя .

Ти не вмієш народжувати , тому тобі треба доглядати жінку і по здоров,ю і по бажанням , щоб твоя дитина була бажана та здорова .Це як тобі потрібен сина чи доня .

Цинічні підходи , типу народила і я сплачую аліменти не проходять , бо тоді я маю сумніви, що то було від почуттів а не від тваринного бажання .
Треба КОХАТИ свій вибір ! ( Ти ж не ДУРАК ,бачив що оченькі вибирали )

Як стались якись суперечки , то треба їх вирішувати разом і прймати остаточні рішення не на основі почуттів а на спільному рішенні , колі обидві сторони добряче ПОДУМАЮТЬ .

А навіщо діти? Від дітей одні проблеми, користі нуль. Тоді навіщо вони?
Це не я питаю, це питає сучасна молодь.
Коли питання дітей відпадає то питання вибору другої половинки стає значно простішим. Розійтись коли немає дітей - елементарно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Когда я писал про режим на примере броварского головы, который в зелёной форме пьяный влетел в толпу людей, мне тут известные пропагандоны рассказали, что я агент и консерва, потому что режима нет. Голову накажут и посадят.
Голове просто штраф и машину вернули. Всё

Это доказывает, что я прав
Бетон
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