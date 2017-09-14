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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12216122171221812219>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:17

  andrijk777 написав:
  холява написав:Banderlog

Ти вибираєш жінку для сумістного життя .
Ти ж не ДУРАК ?

То вибираєш ту з якою ти мав би дітей і провів все життя .

Ти не вмієш народжувати , тому тобі треба доглядати жінку і по здоров,ю і по бажанням , щоб твоя дитина була бажана та здорова .Це як тобі потрібен сина чи доня .

Цинічні підходи , типу народила і я сплачую аліменти не проходять , бо тоді я маю сумніви, що то було від почуттів а не від тваринного бажання .
Треба КОХАТИ свій вибір ! ( Ти ж не ДУРАК ,бачив що оченькі вибирали )

Як стались якись суперечки , то треба їх вирішувати разом і прймати остаточні рішення не на основі почуттів а на спільному рішенні , колі обидві сторони добряче ПОДУМАЮТЬ .

А навіщо діти? Від дітей одні проблеми, користі нуль. Тоді навіщо вони?
Це не я питаю, це питає сучасна молодь.
Коли питання дітей відпадає то питання вибору другої половинки стає значно простішим. Розійтись коли немає дітей - елементарно.


раніше совки розраховували на стакан води в старості... :roll:
зараз, під час війни, цікаво хто заводить дітей? на фоні того що піднімаєш їх за свої кошти, а потім виявляється що вони раби держави...
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:22

  холява написав:
  барабанов написав:
А ты воював?


Так , я воював , в мене навіть війсковий квіток є , зо всіма відмітками , .

Толку людям говорити ціну лікаря на війні? Ціну кожної години без мед допомоги для пораненого.
Того року попав з запаленням легень на стаб пункт, мені стидно було там стояти і займати час лікарів...
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:26

  andrijk777 написав:А навіщо діти? Від дітей одні проблеми, користі нуль. Тоді навіщо вони?
как зачем, а кто будет ждать папкиной смерти шоб на наследство купить новый айфон?
  Banderlog написав:Толку людям говорити ціну лікаря на війні?
вы бы пошли к врачу который 6 органов чувств не может перечислить? чтобы он у вас спрашивал "сынок, напомни лёгкие это где?"

безотносительно к обсуждаемым врачам, ценность любого человека в его поступках, а не в том где он был или не был. Тот что застрелил побратима и пошёл сдаваться тоже был на нуле, респект и уважуха (по вашей логике)?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 28 січ, 2025 15:40, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:27

  andrijk777 написав:
  холява написав:Banderlog

Ти вибираєш жінку для сумістного життя .
Ти ж не ДУРАК ?

То вибираєш ту з якою ти мав би дітей і провів все життя .

Ти не вмієш народжувати , тому тобі треба доглядати жінку і по здоров,ю і по бажанням , щоб твоя дитина була бажана та здорова .Це як тобі потрібен сина чи доня .

Цинічні підходи , типу народила і я сплачую аліменти не проходять , бо тоді я маю сумніви, що то було від почуттів а не від тваринного бажання .
Треба КОХАТИ свій вибір ! ( Ти ж не ДУРАК ,бачив що оченькі вибирали )

Як стались якись суперечки , то треба їх вирішувати разом і прймати остаточні рішення не на основі почуттів а на спільному рішенні , колі обидві сторони добряче ПОДУМАЮТЬ .

А навіщо діти? Від дітей одні проблеми, користі нуль. Тоді навіщо вони?
Це не я питаю, це питає сучасна молодь.
Коли питання дітей відпадає то питання вибору другої половинки стає значно простішим. Розійтись коли немає дітей - елементарно.


Діти це безсмертя.
Якщо не залишив якоїсь ідейно-культурної спадщини, за яку будуть пам'ятати наступні покоління, то треба хоча б дітей, які будуть пам'ятати та згадувати просто за батьківську любов
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:29

  Бетон написав:Когда я писал про режим на примере броварского головы, который в зелёной форме пьяный влетел в толпу людей, мне тут известные пропагандоны рассказали, что я агент и консерва, потому что режима нет. Голову накажут и посадят.
Голове просто штраф и машину вернули. Всё

Это доказывает, что я прав




Київська обласна прокуратура заявила, що оскаржуватиме цей вирок в апеляції.


Це доводить що неправий
Купити місцевий суд може в принципі хто завгодно. Голово РДА купив.
Але в «системі» не існує механізмів проти підкупу . А факт оскарження прокуратурою (заміть, не потерпілими, які за гроші згодились проковтнути!) говорить про відсутність системи.

Доречі продавшієся потерпілі сильно ускладнили прокуратурі тепер .
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 січ, 2025 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:33

  Hotab написав:
  Бетон написав:Когда я писал про режим на примере броварского головы, который в зелёной форме пьяный влетел в толпу людей, мне тут известные пропагандоны рассказали, что я агент и консерва, потому что режима нет. Голову накажут и посадят.
Голове просто штраф и машину вернули. Всё

Это доказывает, что я прав




Київська обласна прокуратура заявила, що оскаржуватиме цей вирок в апеляції.


Це доводить що неправий

А я виїду за кордон.
Все це наміри.
Є вирок суду.
Хай спочатку оскаржать.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:38

  Slon_Nosov написав:
  andrijk777 написав:
  холява написав:Banderlog

Ти вибираєш жінку для сумістного життя .
Ти ж не ДУРАК ?

То вибираєш ту з якою ти мав би дітей і провів все життя .

Ти не вмієш народжувати , тому тобі треба доглядати жінку і по здоров,ю і по бажанням , щоб твоя дитина була бажана та здорова .Це як тобі потрібен сина чи доня .

Цинічні підходи , типу народила і я сплачую аліменти не проходять , бо тоді я маю сумніви, що то було від почуттів а не від тваринного бажання .
Треба КОХАТИ свій вибір ! ( Ти ж не ДУРАК ,бачив що оченькі вибирали )

Як стались якись суперечки , то треба їх вирішувати разом і прймати остаточні рішення не на основі почуттів а на спільному рішенні , колі обидві сторони добряче ПОДУМАЮТЬ .

А навіщо діти? Від дітей одні проблеми, користі нуль. Тоді навіщо вони?
Це не я питаю, це питає сучасна молодь.
Коли питання дітей відпадає то питання вибору другої половинки стає значно простішим. Розійтись коли немає дітей - елементарно.


раніше совки розраховували на стакан води в старості... :roll:
зараз, під час війни, цікаво хто заводить дітей? на фоні того що піднімаєш їх за свої кошти, а потім виявляється що вони раби держави...

Там схема есть (понятно, что сильно не для всех): быстренько заводишь третьего -- и На Волю :arrow:
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:40

  andrijk777 написав:... Розійтись коли немає дітей - елементарно.


Возможно, ЕСЛИ студенты, живущие в арендованной квартире...

НО еще тот головняк, ЕСЛИ - в совместно купленном и обставленном жилье, с машиной, счетами и Ц/Бумагами, бизнесом - возникает вопрос разъезда и раздела имущества (НЕ исключено, что с продажей, а то и покупками жилья при этом, нотариальным/по суду оформлением..., с учетом вероятной мести/желания напакостить со стороны второго из супругов).
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:46

  Бетон написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:Когда я писал про режим на примере броварского головы, который в зелёной форме пьяный влетел в толпу людей, мне тут известные пропагандоны рассказали, что я агент и консерва, потому что режима нет. Голову накажут и посадят.
Голове просто штраф и машину вернули. Всё

Это доказывает, что я прав




Київська обласна прокуратура заявила, що оскаржуватиме цей вирок в апеляції.


Це доводить що неправий

А я виїду за кордон.
Все це наміри.
Є вирок суду.
Хай спочатку оскаржать.



Бетон, ну ти ж далекий від понять і знань. Ти живеш емоціями.
Рішення суду вступає в силу не відразу. Тобто в цей час воно не має сили.
Якщо не стануть оскаржувати, то вступить.
На сьогоднішній день маємо лише посягання на суспільний порядок. Бо потерпілі сказали «претензій нєт». Пішов би ти енергію свою витратив на те, щоб вмовити потерпілих боротись за справедливість. Бо вони (а не ти) зацікавлені мають бути в цій справедливості.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 січ, 2025 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:46

  _hunter написав: ... Там схема есть (понятно, что сильно не для всех): быстренько заводишь третьего -- и На Волю :arrow:


Завести быстренько - может и получится, а вот на волю - сомневаюсь: документы будут теряться, не рассматриваться, выдвигаться все новые и новые требования... Особенно сейчас, когда каждый "штык" на счету, даже ЕЩЕ И после ранения (вдобавок к детям) - не так-то и просто комиссоваться!
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