холява написав:

Ти вибираєш жінку для сумістного життя .Ти ж не ДУРАК ?То вибираєш ту з якою ти мав би дітей і провів все життя .Ти не вмієш народжувати , тому тобі треба доглядати жінку і по здоров,ю і по бажанням , щоб твоя дитина була бажана та здорова .Це як тобі потрібен сина чи доня .Цинічні підходи , типу народила і я сплачую аліменти не проходять , бо тоді я маю сумніви, що то було від почуттів а не від тваринного бажання .Треба КОХАТИ свій вибір ! ( Ти ж не ДУРАК ,бачив що оченькі вибирали )Як стались якись суперечки , то треба їх вирішувати разом і прймати остаточні рішення не на основі почуттів а на спільному рішенні , колі обидві сторони добряче ПОДУМАЮТЬ .